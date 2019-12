Erfurt. Thüringer Radiosender setzen in Vorweihnachtszeit eher auf englischsprachige Musik, bieten aber auch Streams mit deutschen Titeln an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radiosender spielen mehr deutsche Musik an Heiligabend

Bei Weihnachtsmusik scheiden sich bekanntlich die Geister. Dem einen ist es zu viel, dem anderen zu wenig, der Dritte mag die Mischung oder englischsprachige Titel nicht. Wir haben deshalb mal bei den Sendern im Freistaat nachgefragt, welches Konzept sie in der Vorweihnachtszeit fahren.

Derzeit laufen bei Antenne Thüringen die beliebtesten und gängigsten Weihnachtshits, Titel wie Mariah Carey mit „All I want For Christmas Is You“ oder Wham mit „Last Christmas“. Dazu gehört auch Helene Fischer, die mit Robbie Williams „Santa Baby“ singt. Entscheidend, so die Programmdirektorin Julia Schutz, sei für das Live-Programm in der Adventszeit nicht die Sprache, sondern, ob es ein Hit ist. Traditionell werden am Heiligabend bei Antenne Thüringen mehr deutschsprachige Weihnachtstitel gespielt – gesungen von Frank Schöbel, Rolf Zuckowski, Yvonne Catterfeld, Namika, Mark Forster und vielen anderen. „Wer dieses Weihnachtsgefühl schon früher hören möchte, dem empfehlen wir unseren Weihnachtsstream. Diese besondere Playlist bietet jetzt schon rund um die Uhr die beste Mischung aus traditionellen deutschen Weihnachtsliedern und allen Weihnachtshits“, so Julia Schutz.

MDR Thüringen ist ein Oldie-Programm und spielt in der Adventszeit deshalb vor allem dazu passende bekannte und beliebte englische Weihnachtslieder. Natürlich habe man auch Titel wie „Dass ich eine Schneeflocke wär“ mit Veronika Fischer und andere deutsche Weihnachtslieder im Programm, hieß es aus dem Studio in Erfurt. Traditionelle Weihnachtsmusik werde vor allem am Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen gespielt.

„Wir wollen mit unseren Weihnachtssongs Akzente im Programm setzen, ohne den Hörer zu nerven. In der Vorweihnachtszeit haben wir die Weihnachtsmusik nur gut dosiert eingeplant. Je näher das Fest aber rückt, desto mehr und desto öfter spielen wir weihnachtliche Songs. Wir spielen überwiegend englischsprachige Weihnachtssongs, weil die sich einfach besser ins normale Hauptprogramm integrieren lassen“, erklärt Adrian Stage von der Musikredaktion bei Landeswelle Thüringen. „Selbstverständlich haben wir auch Songs zum Fest von deutschsprachigen Künstlern, aber die meisten deutschen Weihnachtslieder sind halt sehr klassisch und passen dann nicht immer ins Hauptprogramm.“ Um aber auch den Wunsch nach deutschsprachigen Liedern zu erfüllen, bietet auch die Landeswelle rund um die Uhr einen Stream: die „Landeswelle Weihnachtswelle“ über die Homepage des Senders.