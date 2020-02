Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rafik Schami liest in Nordhausen

Mit Rafik Schami ist einer der bekanntesten Schriftsteller am 5. März in Nordhausen zu Gast. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Bürgerhaus.

Wer Schami einmal erlebt hat, vergisst seine Kunst des Erzählens nicht wieder. Ganz der großen Erzählkunst des Orients verpflichtet, zieht er die Zuhörer in seinen Bann und ist zugleich ein Brückenbauer zwischen den Kulturen. Sein neuer und spannender Roman „Die geheime Mission des Kardinals“ handelt von einem italienischen Kardinal, einer geheimen Mission und einem Mord in Damaskus. Dieses Buch erzählt von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord und führt uns tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines aufrechten Kommissars.