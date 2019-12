München. Im Song „Noname“ greift Fler seinen Kontrahenten Bushido und dessen Frau an. Die will die Passagen nun gerichtlich verbieten lassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rapper-Streit: Bushidos Frau geht juristisch gegen Fler vor

Seit Jahren bekriegen sich die Berliner Rapper und einstigen Freunde Bushido und Fler in Songtexten, drohten sich in der Vergangenheit auch schon mal gegenseitig Prügel an. Nun geht es am Mittwoch am Landgericht München in die nächste Runde.

Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, will Fler einzelne Textpassagen aus dessen Song „Noname“ über sich verbieten lassen, hieß es vom Gericht. Der Song richtet sich vor allem gegen Bushido (bürgerlich: Anis Mohamed Youssef Ferchichi), enthält aber auch Passagen, die offenbar dessen Frau beleidigen sollen. Fler sieht die Aussagen von der Kunstfreiheit gedeckt, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser sagte.

Bushido und Fler werden nicht vor Gericht erscheinen

Gegenüberstehen werden sich nur die Anwälte der Kontrahenten. Deren persönliches Erscheinen wurde vom Gericht nicht angeordnet. Der Prozess ist die jüngste Entwicklung in einem für Außenstehende mitunter bizarr anmutenden Streit zwischen Fler und Bushido.

Youtube- Fler - Noname

Ende September ging ein Video, das Fler bei einem Wutausbruch während einer Polizeikontrolle in Berlin zeigt, im Internet viral. Die Polizeibeamten ernteten nach dem Vorfall viel Zuspruch für ihre gelassene Reaktion. (mbr/dpa)