Rastenberg: Das Becken ist dicht!

Es sieht gut aus! „Das Becken ist dicht!“, jubelte Rastenbergs Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) am Dienstagmorgen. Die Dichtigkeitsprüfung der mit dem nach so vielen Mühen alles entscheidenden Test der beauftragten Spezialisten war zuvor aus Sicht der bangen Schwimmbadfreunde wie am Schnürchen gelaufen. Für Dienstagvormittag war dann noch die obligatorische Prüfung der Wasserqualität durch die Bäder-Hygieneaufsicht angesetzt. Ab Freitag, dem Tag der Zeugnisausgabe in Thüringen, ist das historische Rastenberger Waldschwimmbad dann geöffnet. Natürlich müssen Corona-bedingt Hygieneauflagen und Abstands- sowie Verhaltensregeln beachtet werden. Der Zutritt zum Bad wird auf 800 Personen beschränkt sein. Wie Winter nebenbei erzählte, hat auch die Schwimmbadgaststätte mit ihrem neuen Betreiber Sebastian Lotze am Wochenende einen ersten „Härtetest“ gemeistert. Dort gab es am Sonntag Rouladen – und das hatten viele sich nicht entgehen lassen wollen. Winters Zwischenfazit der wochenlangen Anstrengungen: „Es funktioniert und es sieht außerdem noch alles wieder wunderschön aus.“