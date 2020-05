Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regelbetrieb ist für manche Kindergärten iIlm-Kreis nicht leistbar

In die Hände der Kommunen gelegt hat der Freistaat Thüringen die Entscheidung, wie schnell die Kindergärten wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren.

Die Stadt Stadtilm ist eine der ersten Kommunen im Kreis, die ab Montag in den kommunalen Einrichtungen in Niederwillingen, Dörnfeld, Dienstedt und Großliebringen die Notbetreuung einstellt. „In zwei Einrichtungen können wir wieder alle Kinder von 7 bis 16 Uhr betreuen. Personal und Räume reichen“, betont Bürgermeister Lars Petermann (pl). Zwei weitere Einrichtungen betreuen den Nachwuchs so, dass jedes Kind im Verlaufe eines Monats zwischen einem und drei Tagen nicht in die Einrichtung kommen kann.

Die drei großen Einrichtungen in Trägerschaft der Awo sind noch im Notbetreuungsmodus, bereiten aber ebenso die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb vor.

In den Kitas der Stadt Arnstadt wird ab Montag die Notbetreuung erweitert. Auch die Vorschulkinder und deren Geschwister kehren in die Einrichtungen zurück. Sie werden von 7.30 bis 15.30 Uhr in reduzierten Gruppengrößen betreut. Auch Kinder mit Behinderung werden wieder aufgenommen. Zudem wurde der Kreis der Eltern, die sich für eine Notbetreuung qualifizieren, erweitert.

„Ab Juni soll es wieder einen Regelbetrieb geben, so Bürgermeister Frank Spilling (pl). Machbar sei dies aber nur, wenn die Betreuungszeiten erheblich eingeschränkt oder Wechselmodelle installiert werden, dämpft er allzu große Erwartungen.

Im Amt Wachsenburg wird am 2. Juni in den Regelbetrieb zurückgekehrt, war einem Elternbrief zu entnehmen. Betreut werden die Kinder allerdings nur von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Nötig ist zudem ein Wechselmodell: Eine Woche gehen die Knirpse in die Einrichtung, die zweite Woche bleiben sie daheim. Weil die Kapazitäten im Amt Wachsenburg so knapp sind, können ab Montag weder die Vorschulkinder noch deren Geschwister aufgenommen werden. Auch sie müssen bis Anfang Juni warten.