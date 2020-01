Die VR-Brille ist auch in diesem Jahr auf der Grünen Woche dabei. 2019 demonstrierte Melanie Naumann vom Tourismusverband unter anderem Maik Lange die Brille.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regionale Anbieter stellen sich vor

Auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) vom 17. bis 26. Januar 2020 in Berlin darf das grüne Herz Deutschlands nicht fehlen. Thüringen präsentiert sich dort als das Land für Genießer.

Mehr als 40 Aussteller, Landkreise und Städte aus dem Freistaat werden in Halle 20 direkt am Eingang-Nord vertreten sein, informiert das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Der Freistaat serviert mehr denn je regionale Produkte. Neben den Klassikern wie gutes Bier, Bratwurst und Klöße können die Besucher unter anderem in Hofläden verschiedener Regionen Thüringens appetitliche Köstlichkeiten probieren.

Diesmal repräsentiert sich der Ilm-Kreis als regionaler Schwerpunkt in der Thüringenhalle. Er stellt sich mit vielfältigen Angeboten vor, von Eis- und Schokoladenköstlichkeiten, Milch, Kuchen und Kaffeespezialitäten bis hin zu Produkten von regionalen Anbietern – u.a. Wild- und Straußenfleisch, Schaf- und Ziegenkäse, Tee, Wein.

Der Regionale Tourismusverband „Thüringer Becken“ und der Landkreis Sömmerda werden mit einem gemeinsamen Stand in Berlin präsent sein. Wieder mit auf Reisen geht die VR-Brille, die einen virtuellen Ausflug ins Thüringer Becken ermöglicht. Unter Regie der Initiative Heimische Landwirtschaft wird zudem am 22. Januar von 13 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm gestaltet.