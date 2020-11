Dieser Film ist ihr persönlichster. Julia von Heinz hat sich ihren Ruf als Filmemacherinnen mit Werken wie der Hape-Kerkeling-Verfilmung „Ich bin dann mal weg“ oder dem TV-Film „“ über einen sehr weiblichen Blick auf die Reformation gemacht. An „Und morgen die ganze Welt“ hat sie seit über zehn Jahren gearbeitet. Und rekapituliert hier auch ihre eigene Vergangenheit: Die 44-Jährige war zehn Jahre lang selbst in der Antifa aktiv und hat ganz ähnliches erlebt, wie es nun Hauptdarstellerin Mala Emde widerfährt.

Der Film, der vorläufig ja nur bis zum 1. November in den Kinos laufen konnte, feierte Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig und ist als deutscher Kandidat für den Oscar nominiert. Der harte Trailer stieß auf Kritik, denn er scheint Gewalt gegen Rechts zu rechtfertigen.

Gratulation: Ihr Film ist als deutscher Oscar-Kandidat im Rennen. Wie fühlt man sich da? Und wie viele Chancen rechnen Sie sich aus?

Julia von Heinz: Ich freu mich natürlich wahnsinnig. Als wir mit dem Film in Venedig waren, war ich überrascht über das große Echo aus den USA. Weil Antifa dort durch Donald Trump plötzlich ein wichtiger Begriff geworden ist. Allein für die „Variety“ hatte ich vier Gespräche, mit unterschiedlichen Journalisten, die wissen wollten, wie es um die Antifa in Deutschland steht, ob man sie derzeit überhaupt kriminalisieren sollte. Da gibt es ein großes Redebedürfnis. Ich hatte Amerika bei diesem Film überhaupt nicht im Blick, ich dachte, ich mache nicht nur einen deutschen, sondern sogar einen spezifisch westdeutschen Film. Dann war eine schöne Überraschung, dass er nicht nur im angelsächsischen Raum, sondern weltweit einen inhaltlichen Widerhall fand. Aber ob uns das die Chance beschert, als Oscar-Kandidat wahrgenommen zu werden? Ich weiß es nicht. Da bin ich Zweckpessimistin. Ich tue alles dafür. Aber ich würde mich nie trauen, mir so etwas zu wünschen. Mir geht es immer besser damit, wenn ich möglichst wenig erwarte.

Sie bezeichnen „Und morgen die ganze Welt“ als Ihren persönlichsten Film. Wie persönlich ist er denn, womöglich autobiografisch?

von Heinz: Persönlich ist das richtigere Wort. Mein Leben eignet sich nicht für eine Filmerzählung, ich habe nicht mit einem Gewehr geschossen oder Sprengstoff gefunden. Mein Leben hat nichts zu bieten, was im Sinne einer Filmhandlung Spannung erzeugen könnte. Ich habe aber vieles ähnlich erlebt wie meine Hauptfigur Luisa. Ich wollte Teil einer Antifa-Gruppe werden, ich habe mich dort auch behaupten müssen und musste erkennen, dass meine anfängliche Begeisterung sich veränderte, als ich erlebte, wie die Gruppe sich dividiert und ich mich positionieren musste. Ich habe das aber über eine ganze Dekade erlebt, von ca. 1991 bis 2001, und nicht, wie Luisa im Film, verdichtet in einem halben Jahr.

Im Film geht es immer wieder darum, wie weit man gehen kann. Wo ziehen Sie die Grenze?

von Heinz: Die Frage haben wir uns damals sehr stark gestellt. Und sie wird im Moment wieder aktuell. „Gewalt ist keine Lösung“, dieser Satz kann auch schnell zur Phrase verkommen, wenn man damit eine gewaltsame Umgebung zulässt. Und das zeigt der Film ja: dass faschistische Stimmen so laut werden, dass ein menschliches Miteinander schwierig werden könnte. Dann kann man sich nicht mehr auf eine bequeme „Gewaltfreiheit“ zurückziehen.

Wenn dieser Film Ihr persönlichster ist, was heißt das dann über Filme wie „Ich bin dann mal weg“ oder „Katharina Luther“? Waren das Auftragswerke?

von Heinz: Ganz unterschiedlich. Schon mein Debütfilm „Was am Ende zählt“ über zwei junge Mütter, die zusammen ein Kind haben und zerrissen sind zwischen Freiheit und Familie, war sehr persönlich. Ebenso wie „Hannas Reise“, eine Liebesgeschichte zwischen einem Israeli der dritten Generation und einer jungen Deutschen, da ging es auch schon um die Auswirkungen des Faschismus, die in die Gegenwart reichen. Ich habe aber auch gern Auftragsproduktionen gemacht, wo es vor allem darum ging, auf ein großes Publikum abzuzielen. Das habe ich da auch erst gelernt.