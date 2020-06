Der Rehbock spazierte durch die Gera – mitten in der Erfurter Innenstadt.

Rehbock spaziert durch die Gera in Erfurt – so geht es dem Tier

Auf reges Interesse der Facebook-Nutzer stieß ein Video, das die Landeshauptstadt Erfurt am 12. Juni auf ihrer Seite veröffentlichte. Zu sehen war ein junger Rehbock, der in Erfurt, nahe der Kleinen Synagoge, durch die Gera spazierte. „Wahrscheinlich ist ihm zu warm...“ kommentierte es die Stadt.

Großes Interesse am Schicksal des Tieres

Über 200 User likten den Beitrag, 95 mal wurde er geteilt. Viele Personen fragten sich seitdem, was mit dem Tier passiert ist. Auch die Sorge, es könne auf die Straße laufen oder sich durch den Stress verletzen, war groß. Andere Nutzer berichten, dass der Rehbock zuvor schon in Erfurt gesichtet wurde.

„Erfurt ist so schön, diese Stadt zieht alles an.“, schreibt Christiana Schönfeld. „Wohnt der Kleine jetzt in der Stadt oder soll er wieder in den Wald zurückgebracht werden?“, fragt Jana Boguslawski. Jessica Kü hofft, dass er wieder im Wald ausgesetzt wird. Nur einige von vielen Kommentaren.

Happy End für den kleinen Rehbock

Am Dienstagmittag folgte dann die gute Nachricht: Der Rehbock ist in Sicherheit. Drei Stunden habe das Einfangen und Wiederaussetzen gedauert. Tatkräftig dabei waren die Tierärztin des Thüringer Zooparks Erfurt, ein „Stadtjäger“, ein Mitglieder des Landesanglerverband Thüringen e.V. sowie Beamte der Landespolizei Thüringen.

Wie auf einen neuem Video zu sehen ist, wurde das Tier in einem Naturschutzgebiet bei Erfurt in seine natürliche Umgebung entlassen. „Ende gut, alles gut“, schreibt die Landeshauptstadt dazu und dankt allen Helfern und Helferinnen!

