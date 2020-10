Reisemesse in Erfurt findet mit Beschränkungen statt

So gemütlich wie hier vor zwei Jahren wird man als Besucher diesmal nicht mehr über die Messe Reisen & Caravan schlendern können. (Archivfoto)

Erfurt. Nach monatelanger Corona-Pause sorgt die "Reisen und Caravan" vom 29. Oktober bis 1. November für einen Neubeginn auf dem Messegelände in Erfurt.

Die Messe Reisen & Caravan soll ab Donnerstag, 29. Oktober, für vier Tage in Erfurt stattfinden. Der erarbeitete Hygiene-Standard für Besucher sei deutlich höher als geltende Regelungen für Einkaufszen­tren, versichert am Donnerstag Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der Ram Regio Ausstellungs GmbH. Es gebe bisher keinen Grund dafür, dass die Messe als Handelsplatz für Reisen und Caravans nicht stattfinden könne, betont sie. 260 Aussteller wollen auf dem Erfurter Messegelände Reisen, Reiseträume und alles rund ums Caravaning sowie den Camping-Urlaub anbieten. Verzichtet wird auf eine Bühne und Unterhaltung ebenso wie auf die Eröffnung mit Politikern. Stattdessen werden in einem Vortragszentrum Experten-Beiträge oder Filme über Reiseländer präsentiert.

Unter dem Motto „Tür an Tür mit Thüringen“ stellen sich regionale Reiseziele aus dem Freistaat vor. Deutschlandweite Urlaubsregionen bilden einen weiteren Schwerpunkt, um den veränderten Reisemöglichkeiten in Corona-Zeiten gerecht zu werden, erklärt Constanze Kreuser. Wer möchte, könne auf der „Reisen & Caravan“ seinen nächsten Urlaub buchen, sich über Reisemobile informieren lassen oder auch nur von fernen Ländern träumen, die vielleicht in den kommenden Jahren wieder erreichbar sind.

Mit dem Online-Ticket-Verkauf soll die tägliche Besucherzahl entsprechend dem Hygiene-Konzept begrenzt und gesteuert werden. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sei Pflicht, betont die Geschäftsführerin. Ein Einbahnstraßensystem soll helfen, zu dichte Begegnungen zwischen den Messebesuchern zu vermeiden. Zudem senke die Hallenbelüftung die Infektionsgefahr.