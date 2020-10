Rennsteig ist beliebtester Wanderweg – 119.000 Suchanfragen im Internet

Erfurt. Am liebsten wandern die Deutschen auf dem Rennsteig in Thüringen, ergab eine Analyse im Internet.

Herbstzeit ist Wanderzeit – und das beliebteste Wanderziel ist der Rennsteig in Thüringen. Das ergab eine Analyse des Internetportals Vergleich.org. Ausgewertet wurden aktuelle Google-Recherchen zum Thema Wandern. Mit 118.750 Suchanfragen lässt der Rennsteig dabei alle anderen Regionen weit hinter sich. Der rund 170 Kilometer lange Wanderweg führt von Hörschel bei Eisenach durch Teile des Frankenwaldes bis nach Blankenstein an der Saale.

Die weiteren Plätze:

Auf Platz 2 landete mit knapp 23.000 Suchen der Rheinsteig. Der 320 Kilometer lange Wanderweg führt von Bonn bis nach Wiesbaden. Immer entlang des Rheins verläuft er durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Es folgt der Eifelsteig. Die 313 Kilometer des Fernwanderwegs Eifelsteig führen, geteilt in 15 Tagesetappen, von Kornelimünster in Aachen bis nach Trier und streift dabei so bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Maare der Vulkaneifel und das Hochmoor des Hohen Venns. Der 2009 eröffnete Wanderweg wurde 16.830 Mal gesucht und landet somit auf dem dritten Platz.

Auf Platz 5 landete der Malerweg in Sachsen, auf dem 7. Platz der Hexenstieg mit dem Brocken (1141 Meter) als höchstem Punkt. Der 97 Kilometer lange Wanderweg verläuft quer durch den Harz.

