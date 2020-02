Rittersdorfer Weltreise mit Hornissenquartett

Mehrere Jahre hatten es die Rittersdorfer schwer, den Saal im Haus der Vereinsgemeinschaft zum Fasching zu füllen. Doch schon im Vorjahr war das anders – und trägt auch in dieser Saison weitere Früchte. „Ausverkauft“ durfte der Vorsitzende Tom Grau jubeln und bedauern zugleich. Denn zum Auftakt am Sonnabend waren alle Plätze besetzt, während er spontane Gäste auf die Zeit nach dem dreistündigen Programm vertrösten musste.

Um die 60 Akteure begaben sich mit ihrem närrischen Programm auf die Spur der Kultur. Das Moderatorenpaar Knut Effler und Andrea Heidelberger begab sich dafür als Johann Wolfgang von Goethe und Charlotte von Stein auf Wanderschaft. Das bot ihnen die Möglichkeit, die Beiträge der diversen Gruppen mit einem roten Kulturfaden zu verbinden und sogar Weimar und Charlottes Haus an der Puschkinstraße einen Seitenhieb zu verpassen.

Musik und Tanz drückten dem Programm neben diversen Sketchen den Stempel auf. Denn mit Michelle Butzert konnte die Vereinsgemeinschaft erneut auf eine mitreißende Choreografin und Vortänzerin setzen. Der erste Tanz gehörte allerdings Charlotte, wenn auch nicht der Moderatorin: Charlotte Heidelberger trug als Tanzmariechen karnevalistischen Schwung in den Saal.

Michelle Butzert beim Abba-Medley mit dem Männerballett. Foto: Michael Baar

Das aber war erst der Auftakt zu einem Tanz-Medley durch die halbe Welt. Während der Dichterfürst noch von seiner Italienreise träumte, tanzte Rittersdorf mit seiner Michelle nach Moskau und in den Orient, nach Deutschland und in den warmen Süden: Kindern und Teenies, jungen Frauen und später sogar den Männern hat Michelle Butzert dabei wieder Rhythmus ins Blut gespritzt.

Licht und Videoprojektionen unterstützten diese Weltreise und so manchen Sketch ebenso wie eine große Vielfalt an Kostümen. Letztere stammten zu einem guten Teil aus dem Verleih von Martina Sichert, der an diesem Abend ein Extradank galt.

Der rote Klassikfaden ließ Platz für manchen satirischen Seitenhieb. Da begibt sich die Rittersdorfer Frauenwandergruppe nicht nur auf einen Kneipp-Pfad. Sie kann diesen auch auf dem Goethe-Wanderweg platzieren. Und der Bürgermeister (Philipp Peippelmann) lässt sich später auf einen Pakt mit Mephisto (Matthias Heidelberger) ein.

Andrea Heidelberger und Knut Effler führten als Charlotte und Johann Wolfgang durch das Programm. Foto: Michael Baar

Überhaupt der Bürgermeister. Er bekommt – obwohl selbst im Programm – traditionell humorvolle Spitzen zu diversen Marotten. Auf diese Weise hat selbst ein im Vorjahr umgestürzter Baum noch einen Auftritt, weil die Feuerwehr für dessen Beseitigung dem knausrigen Dorfschulzen eine Einzelrechnung präsentiert.

Dem CDU-Politiker Mike Mohring könnten am Samstag ebenfalls die Ohren geklingelt haben. Denn die Karnevalisten erinnerten im Programm an die vor Jahren versprochene Feuerwehrpumpe. Der politischen Ausgewogenheit willen durften auch Greta und ihre Schulstreiks, Demonstranten gegen alles und jeden sowie bedrohte Insekten nicht fehlen. Sie bildeten ein amüsantes Hormissenquartett.