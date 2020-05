Erfurt. Preise im Wert von über 3000 Euro gibt es beim diesjährigen Thüringen Grammy zu gewinnen. Am Freitag startet der neue Nachwuchs-Musikwettbewerb.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rock, Pop, Electro oder Folk – Thüringen Grammy sucht neue Talente

Ob Rock, Pop, Electro oder Folk – junge Talente können sich ab dem 15. Mai für den Thüringen Grammy bewerben. Voraussetzung ist ein Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen.

Zudem dürfen die Bewerber noch keinen Plattenvertrag haben. Nach erfolgreicher Bewerbung soll es laut Veranstalter vom 27. Juli bis 23. August ein transparentes SMS- und WhatsApp-Voting geben. Die fünf Finalisten mit den meisten Stimmen von Fans und Jury präsentieren sich im Finale am 24. Oktober in der Alten Parteischule in Erfurt.

Der Sieger darf sich neben einer Goldenen Thüringen Grammy-Schallplatte auch noch über einen Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro freuen.

Belohnt werden auch die Künstler mit dem besten eigenkomponierten Song und der besten Bühnenperformance mit je 500 €. Gestiftet werden diese Preise von der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Der Finalist mit den meisten Publikumsstimmen erhält einen Sonderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen in Höhe von 300 Euro.

Den besten Auftritt mit einem Coversong belohnt die Messe Erfurt mit exklusiven Eintrittskarten zu einem beliebigen Konzert in der Messehalle inklusive Zutritt zu VIP-Loge und Blick hinter die Bühne. Alle Infos gibt es unter thueringen-grammy.de.