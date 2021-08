Rosarium lockt mit neuem Angebot: Ein Rundgang mit Mann im Ohr

Sangerhausen. Der berühmte Rosenpark in Sangerhausen bietet ab sofort auch Touren mit einem Audioguide an.

In der größten Rosensammlung der Welt können sich die Besucher nun auch via Audioguide über die Rosen und das Rosarium informieren, berichtet Karin Thom, Sprecherin der Rosenstadt Sangerhausen GmbH. An 25 ausgewählten Stationen im Park lassen sich Fakten und Wissenswertes abrufen. Die Pläne sind an den Kassen erhältlich.

„Per Smartphone können die QR-Codes einfach gescannt werden, und schon kann es losgehen mit der fachkundigen Tour“, erklärt Karin Thom. Andreas Lachner von der Rosenstadt Sangerhausen GmbH hat diese Tour erarbeitet. Als Sprecher konnte der Fernseh- und Hörfunk-Moderator Andreas Mann gewonnen werden. Dank des Audioguides sei es „ein unterhaltsamer informativer Rundgang“, meint Karin Thom. Sie hofft, dass möglichst viele Besucher das Angebot nutzen.

Eine weitere gute Nachricht gibt es vom Bergbaumuseum und Schaubergwerk Röhrigschacht in Sangerhausen. Ab Mittwoch, 11. August, werden die Öffnungszeiten wieder erweitert. Sowohl das Museum als auch das Bergwerk sind immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Seilfahrtszeiten sind 10.30, 11.45, 13 und 14.15 Uhr. Eine Voranmeldung wird dringend empfohlen.

Kontakt unter Telefon: 03464 / 58716