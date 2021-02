Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Das neunte Urenkelkind von Queen Elizabeth II. ist geboren. Prinzessin Eugenie brachte am Dienstag in London einen Jungen zur Welt. Es ist das erste Kind für die 30-jährige Hoheit und ihren Gatten Jack Brooksbank (35). Der Palast teilte mit, die Prinzessin und ihr Neugeborenes seien wohl auf.

Persönliche Gratulanten gab es allerdings wenige. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie isolieren sich vor allem die hochbetagten Royals. Die Queen (94) und Prinz Philip (99) seien zwar „hoch erfreut“, hießt es in der Mitteilung. Und auch Thronfolger Prinz Charles (72) und seine Herzogin Camilla (73) gratulierten. Jedoch kamen die Botschaften notgedrungen alle aus der Ferne. Eine royale Feier zur Geburt des neuen Familienmitglieds wird es nicht geben.

Thronfolge: Sohn von Prinzessin Eugenie verdrängt Sohn der Queen

Wie der königliche Sprössling von Prinzessin Eugenie heißt, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, ob er einen royalen Titel tragen wird. Was bekannt ist: Der Junge wiegt 3650 Gramm und nimmt den elften Platz in der Thronfolge ein. Er verdrängt damit den jüngsten Sohn der Queen, Prinz Edward (56), auf Rang zwölf. Lesen Sie hier: Legendäres Interview: Wie Diana die Monarchie erschütterte

Dieses von der britischen Prinzessin Eugenie auf Instagram veröffentlichte Foto zeigt die Hand ihres neugeborenen Kindes, die von ihr und ihres Mannes Jack gehalten wird. Foto: Uncredited / dpa

Auf Instagram postete Eugenie ein Schwarz-Weiß-Foto versehen mit drei blauen Herzen und zwei Ausrufezeichen. Darauf zu sehen sind drei Hände - vermutlich die ihres Babys sowie ihre eigene und die von Papa Jack.

Das Paar hatte im Herbst 2018 in Windsor geheiratet – wenige Monate nach der Traumhochzeit von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) – nur in deutlich kleinerem Rahmen. Eugenie hatte damals viel Sympathie erworben durch den offenen Umgang mit einer seltenen Krankheit, die eine lebenslange Narbe auf ihrem Rücken hinterlassen hatte. Ihr Kleid war hinten weit ausgeschnitten, so dass die Spuren einer Wirbelsäulen-Operation aus ihrer Kindheit deutlich zu sehen waren.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank vor dem Traualtar. Foto: WPA Pool / Getty Images

Eugenie bei den Briten immer beliebter

Anders als Harry hatte Eugenie nie eine offizielle Rolle im Königshaus inne. Sie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (32) machten in früheren Jahren eher durch ihre gewagte Hutmode auf sich aufmerksam. Doch den Ruf, eine verwöhnte Göre zu sein, hat Eugenie inzwischen abgelegt.

Immerhin liegt sie bei den Beliebtheitswerten der Royals nur noch einen Platz hinter Herzogin Meghan, die seit ihrem und Prinz Harrys Abschied aus dem engeren Kreis der Königsfamilie stark in ihrem Ansehen bei den Briten gelitten hat. Hintergrund: Wie Prinz Harry vor Gericht um seinen guten Ruf kämpft

Kleine Familie soll im Wohnsitz von Harry und Meghan unterkommen

Mit den beiden Abtrünnigen, die inzwischen mit ihrem einjährigen Sohn Archie im kalifornischen Santa Barbara leben, scheinen sich Eugenie und ihr Mann Jack aber gut zu verstehen. Wie der „Telegraph“ berichtete, soll die junge Familie zunächst in Frogmore Cottage unterkommen, dem Wohnsitz von Harry und Meghan in Windsor.

Prinzessin Beatrice hat noch keine eigenen Kinder. Ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi hatte jedoch bei der in aller Heimlichkeit abgehaltenen Hochzeit im vergangenen Sommer seinen Sohn aus erster Ehe mit in die Familie gebracht. (dpa/yah)

