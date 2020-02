Rüdigershagen hat das vielleicht älteste Prinzenpaar Deutschlands

Wer lacht, lebt länger – und vor allem gesünder. Wenn dieser bekannte Sinnspruch so einfach und zuverlässig wirken würde, hätte sich die Ärztin Heidi Sann einst manches Rezept für ihre Patienten sparen können. Überzeugt sind sie und ihr Ehepartner Manfred als früherer Sportlehrer jedoch davon, dass vor allem Bewegung viel mehr bewirken vermag als vielleicht die teuerste Medizin.

Viel zu lachen haben dürften Heidi (82) und Manfred Sann (83) als ältestes amtierendes Prinzenpaar des Eichsfeldes und vermutlich auch Deutschlands mit dem Publikum an den drei tollen Tagen in Rüdigershagen. Während vor einer Woche zum ersten Büttenabend das Geheimnis gelüftet worden war, welche Majestäten denn in diesem Jahr die Regentschaft haben werden, schien die Narrenschaft gleichermaßen verblüfft wie begeistert.

Und bei ihrer Antrittsrede zur Eröffnung der 25. Session des Fickelnhagener Karnevalklubs (FKK) hatten Prinz Manfred I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Heidi I. von der ersten Minute an die Lacher auf ihrer Seite. Weil die Prinzessin und ihr Traumprinz schon seit über 60 Jahren verheiratet sind, meinten sie übereinstimmend: „Wir haben uns mit den diamantenen Orden geschmückt! Ist das nicht verrückt?“ Als Urgesteine von Hagen seien sie auf der Suche nach den Schätzen des Karnevals. Im Gegensatz zu einer echten Queen und deren Prinzgemahl gibt sich das närrische Paar des FKK aber recht bescheiden. Denn man sei nur auf Jubel, Trubel, Heiterkeit und viel Klamauk aus.

„Ein besseres Jubiläumspaar hätten wir nicht finden können“, freut sich deren Zofe Petra Baal. Die Allround-Büttenrednerin betreut seit zehn Jahren jeweils auch die Prinzenpaare und hat bislang nur fröhliche Erfahrungen mit allen Tollitäten am Fuße des Düns machen können. Vor allem Prinz Manfred I. ist mächtig stolz darauf, dass er es im fortgeschrittenen Alter auch einmal auf den Thron geschafft hat, nachdem er im vorigen Jahr als Junge mit der Mundharmonika in der Bütt gestanden hatte. Die Jahre zuvor waren er und seine Frau immer nur Zuschauer des närrischen Spektakels in dem 600-Seelen-Dorf.„Wir haben Hagen nie aus den Augen verloren“, blickt Manfred Sann auf die gemeinsame Studienzeit und die beruflichen Stationen in der Fremde zurück. „Hagen“, – so nennen die Einwohner von Rüdigershagen kurz und liebevoll ihr Dorf. Erst im Jahr 2001 hatten die Sanns von Heiligenstadt aus dann ihren Alterswohnsitz in den Heimatort verlegt. „Wir sind von Leipzig schrittweise zurück ins Eichsfeld gekommen“, ergänzt die pensionierte Medizinerin schmunzelnd.

Ein Erfolgsrezept für den in Anlehnung an den Spitznamen „Hahnsche Fickeltreiber“ benannten Faschingsverein FKK sehen der Elferrat und die Vereinsspitze darin, dass Jung und Alt in das gesamte Programm integriert werden. Das erübrigt den andernorts gewohnten Seniorenfasching. Seit 25 Jahren führt Annette Schollmeyer-Lauterbach als Vorsitzende die Regie in dem quicklebendigen Narrenverein. Freuen darf sich das Publikum zur Prunksitzung an diesem Samstag beispielsweise gleich auf zwei Männerballetts, auf die jungen Spritzigen und auf die älteren Mutigen. Den Auftakt des mehrstündigen Programms machen die Tanzmariechen, die Zwillinge Lotte und Emma. Für die Mitwirkenden gibt es diesmal einen ganz besonderen Karnevalsorden: Der Ringelschwanz-Orden mit dem springenden Ferkel als Wappentier wurde vom Heimatverein als Eigenkreation selbst getöpfert.

Und wenn Rüdigershagens Prinzenpaar mit seinen fünf Kindern, sieben Enkeln und einem Urenkel in diesen närrischen Tagen ab und an nach einem Geheimrezept für ein so langes und zufriedenes Eheleben gefragt wird, rät es zu Lachen und Bewegung. Beides ist laut Heidi I. und Manfred I. auch nach dem Karneval rezeptfrei und völlig kostenlos.