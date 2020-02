Rührende Geständnisse zum Abschied in Breitenworbis

Sie ist überrascht, begeistert, gerührt und auch etwas wehmütig an diesem Tag. Denn am Freitag heißt es Abschied nehmen. Nach 43 Jahren im Schuldienst, davon viele als Leiterin von Bildungseinrichtungen, geht Helga Jungmann, die in den vergangenen sieben Jahren die Regelschule in Breitenworbis führte, in den Ruhestand. Mit ihr verabschiedet sich noch ein weiterer Pädagoge: Hubert Salbach. Er unterrichtete 37 Jahre lang, 17 davon in Breitenworbis als Geschichts-, Geografie- und WRT-Lehrer.

Helga Jungmann, der Wahl-Eichsfelderin, fällt es nicht leicht zu gehen. Und so hat sie sich für die Schüler etwas Besonderes ausgedacht. Zusammen mit Hubert Salbach organisiert sie ein Frühstück für alle Klassen, bereitet Wurst- und Käseplatten vor. Und natürlich darf auch Gehacktes nicht fehlen. Dass die Eichsfelder das lieben, hat sie schnell gelernt.

Johannes Hütcher überreichte einen großen Rahmen mit Fotos und kleinen Sprüchen vom Lehrerkollegium. Foto: Eckhard Jüngel

Richtig Zeit, sich die vielen Geschenke anzusehen, die meist mit einer Widmung versehen sind, hat die 65-Jährige, die von Wüstheuterode jeden Tag nach Breitenworbis pendelte, erst am Samstag. Und klar wird beim Blick auf diese: Den Schülern und Kollegen wird sie fehlen. Auf den Karten danken sie der engagierten Lehrerin „für das Vertrauen und unendlich große Herz“, „für eine schöne Zeit“, „für eine kluge Lehrerschaft, die aus Schülern Wissende macht“ und für ihre Willensstärke. Dass sie diesen Eindruck hinterlassen hat, freut Helga Jungmann sehr. „Die Zeit war wirklich schön“ sagt sie, wohlwissend aber auch, dass der Weg nicht immer einfach war und es so manche Herausforderung gab.

Die Schülervertretung hat derweil am Freitag eine Präsentation vorbereitet, die Aula ist voll besetzt. Die Klassenfotos und guten Wünsche bekommen Helga Jungmann und Hubert Saalbach später in Form eines Buches. Jetzt gibt es das Abschiedsprogramm – unter anderem mit dem Chor, der das Lied „An Tagen wie diesen“ eigens umgeschrieben hat –, und das den Alltag in der Schule noch einmal Revue passieren lässt. Alle haben sich viele Gedanken gemacht. Die Kinder, die Kollegen und auch die Eltern, die sich bedanken. Es gibt viele Blumen, manchmal rollt ein Tränchen.

Klaus Döllmann tritt die Nachfolge von Helga Jungmann an und bekam von ihr auch eine kleine Zuckertüte und den Schulschlüssel überreicht. Foto: Eckhard Jüngel

Dann ist es an Helga Jungmann, den Staffelstab zu übergeben. Er geht an Klaus Döllmann, der bislang in Heiligenstadt lehrte. Doch einen Stab bekommt er nicht. Helga Jungmann hat ihm ihren Schlüssel samt neuem Glückspilzanhänger und eine kleine Zuckertüte mitgebracht. Von Döllmann bekommt sie Luftballons – ein Zeichen für die Leichtigkeit, mit der sie den neuen Lebensabschnitt genießen soll.

„Ich wünsche mir, dass Werte, die ich versucht habe zu vermitteln, weiter leben, dass niemand ausgegrenzt wird, so angenommen, akzeptiert und geachtet wird, wie er ist. Eine echte Schulgemeinschaft eben“, sagt die 65-Jährige und ergänzt: „Ich möchte, dass alle jeden Tag gern in die Schule gehen, alle an einem Strang ziehen, dass sich keiner aufgibt.“ Viel dürfte Helga Jungmann da schon erreicht haben, denn es gibt keine Schulschwänzer. Auf die Mädchen und Jungen hatte sie immer ein Auge, für sie herzliche und auch mahnende Worte. Und manchmal hatte sie auch den siebten Sinn, wenn es um Probleme ging. „Als ich in einem Spezialkinderheim gearbeitet habe, lernte ich die Nöte von Kindern kennen“, erzählt sie.

Nach der 10. Klasse absolvierte sie selbst eine Berufsausbildung mit Abitur zum Facharbeiter für Datenverarbeitung. Schnell aber stellte Helga Jungmann fest, dass das nicht ihr Ding ist. Eigentlich wusste sie immer, dass sie Lehrerin werden wollte. Also studierte sie Polytechnik. Ihre erste Stelle als Lehrer in diesem Bereich und für Werken trat sie 1977 in der Rhön an. In Maschinenkunde, Elektrotechnik, mit Werkstoffen und technischen Zeichnungen kennt sie sich aus, hat aber auch schon mit Schülern Kühe gemolken und Tomaten auf dem Feld gepflegt. Geprägt, sagt die Pädagogin, habe sie die Tätigkeit in dem Heim für Schwererziehbare. Danach arbeitete sie an einer Schule in Bibra bei Meiningen. Über 20 Jahre war sie Schulleiterin.

Die Schulbank hat Helga Jungmann selbst auch oft gedrückt und drei Diplome erworben, darunter in Ethik. „Lernen macht auch mir Spaß“, sagt die Mutter zweier Töchter mit einem Augenzwinkern. Fast wäre die Frau, die Russisch und Bulgarisch spricht, auch Leiterin der deutschen Schule in Sofia geworden. Doch aus familiären Gründen wurde daraus nichts. Als Helga Jungmann schließlich in einem Expertenteam arbeitete, das sich mit dem Thema ‘Eigenverantwortliche Schule“ beschäftigte, lernte sie den Norden Thüringens kennen. „Die Schule in Breitenworbis“, gesteht die Wahl-Eichsfelderin, „war Liebe auf den ersten Blick.“

„Vertrauen führt“, so lautete in den Jahren ihr Leitsatz. Dem ist sie treu geblieben und ihrem Beruf, der für sie der schönste der Welt ist.

Mit vielen guten Wünschen geht die quirlige, resolute und herzliche Frau in den Ruhestand. Langweilig wird es nicht, denn sie liebt Yoga, Lesen, Reisen und Bauchtanz. In ein paar Wochen wird Helga Jungmann 66 Jahre. Glaubt man einem Lied, fängt da das Leben erst richtig an.