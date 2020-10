Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

„Genau heute vor einer Woche hätten wir unter normalen Umständen die Kreiskulturwochen eröffnet und unser Gastgeber wäre die Singgemeinschaft Schillingstedt gewesen. Und auch wenn es leider dazu nicht kam, hatten schon die Vorbereitungen etwas Gutes. Ich war zur Besprechung eingeladen und zwar in Silke Tiedes Küche und konnte hautnah miterleben, wie harmonisch die Singgemeinschaft nicht nur auf der Bühne klingt, sondern auch in der Organisation solcher Veranstaltungen“, eröffnete Stephanie Stockhaus zur Ehrenamtsveranstaltung des Landkreises in Kölleda eine ihrer Vorstellungen.

Silke Tiede ist klar in ihren Vorstellungen, kann aber auch gut zuhören, sie hat gute Ideen, lässt aber auch andere Meinungen gelten, ist ruhig, lässt sich aber auch nicht auf der Nase herumtanzen. In einem Unternehmen würde man über Silke Tiede wohl sagen, sie hätte einen hervorragenden Führungsstil. Gemeinsam mit der Chorleiterin Claudia Heiße bildet sie, wie man so schön sagt, die Doppelspitze des Vereins – mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Die Liste ihrer Aufgaben ist dennoch lang. Als offizielle Chefin des Vereins kümmert sich Silke Tiede um alles Organisatorische und um die Bürokratie, sie hält die Fäden in der Hand. Sie organisiert die wöchentlichen Chorproben, koordiniert die zahlreichen Auftritte der Singgemeinschaft, leitet die Mitgliederversammlungen, stellt Förderanträge und hält Kontakt zu anderen Vereinen.

„Ich freue mich auf das nächste Treffen in ihrer Küche“, schloss Stephanie Stockhaus diese Laudatio.