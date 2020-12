In Sachsen breitet sich die Corona-Pandemie derzeit besonders schnell aus. Daher gelten nun schärfere Maßnahmen, u.a. Ausgangsbeschränkungen. Sämtliche Weihnachtsmärkte und die traditionellen Bergparaden im Erzgebirge sind abgesagt.

Sachsen geht ab Montag in den harten Corona-Lockdown

Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen, kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden nach einer Kabinettssitzung an. „Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen, das bedeutet weniger Bewegungen", sagte Kretschmer. Die Einschränkungen sollen bis zum 10. Januar gelten.