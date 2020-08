Der Bahnübergang in Salz ist noch bis voraussichtlich 15. August Ziel von Bauarbeiten.

Nordhausen. Voraussichtlich Mitte August sollen die Arbeiten in der Hauptstraße des Nordhäuser Stadtteils beendet sein.

Salzaer Schrankenanlage wird erneuert

Monteure ersetzen dieser Tage die Schrankenanlage in der Hauptstraße von Nordhausens Stadtteil Salza. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen planmäßige Ersatz der Anlage durch die Deutsche Bahn. Abgeschlossen sollen sein die Arbeiten spätestens am 15. August. Bis dahin sperren bei durchfahrenden Zügen zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit Warnschildern und Flatterband den Bahnübergang. Anfang der Woche hatte es noch Beschwerden der Anwohner gegeben, weil es an derartigen Sicherungen fehlte. Da machte lediglich der Signalton der Bahnen auf ihre Durchfahrt aufmerksam. Auf eine Anfrage zum Baugeschehen reagierte die Bahn bisher nicht.