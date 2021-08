In geselliger Runde feierten die Mitglieder des Kleingartenvereins Sparte Salza.

Salzaer weihen ihren neuen Gemeinschaftsgarten in Nordhausen ein

Nordhausen. Eine Streuobstwiese ist neu entstanden und die 100-jährige Laube renoviert. Die fleißigen Arbeiter gönnen sich zum Abschluss das Wasserhäuschenfest.

Endlich war es wieder so weit. Kleingärtner des Vereins „Sparte Salza“ haben ihr jährliches Wasserhäuschenfest gefeiert. Dieses Jahr wurde gleichzeitig der mit viel Fleiß entstandene Gemeinschaftsgarten mit Streuobstwiese eingeweiht. Obmann Detlef Wiegleb begrüßte zum Fest den Vorstand des Kleingartenvereins, Holger Bachmann und Dietmar Fenske.

Bevor die Kaffeetafel eröffnet wurde, wertete Werner Schumann die vielfältigen Arbeitseinsätze aus. Im Mittelpunkt standen der Gemeinschaftsgarten und die Streuobstwiese. Hier waren zuerst der Sperrmüll und der Schrott aus dem Garten zu entsorgen. Die Renovierung der 100-jährigen Laube erfolgte unter der Regie von Herbert Schöffel. Detlef Wiegleb beschichtete die Eingangstür zum zweiten Gang neu mit Farbe. Rudi Assert und Joachim Saalfeld strichen die Pfosten. Es habe sich gezeigt, meint Werner Schumann, dass die Arbeitsaufgaben durch viele fleißige Hände erledigt wurden. Gemeinsam habe es allen Spaß gemacht. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Die Obstbäume, die auf der Streuobstwiese gepflanzt worden sind, haben Gartenfreunde des zweiten Ganges gesponsert.

Schumann hat die Gartenchronik aktualisiert. Fotos belegen die Aktivitäten der einzelnen Gartenfreunde. Um den Gemeinschaftsgarten auch für jeden Gartenfreund und Besucher zu dokumentieren, ist ein Eingangsschild angefertigt und montiert worden.

Der Vorstandsvorsitzende Holger Bachmann ist erfreut, dass im Kleingartenverein Sparte Salza solch eine kollektive kleingärtnerische Initiative von Vereinsmitgliedern besteht. Der Vorstand hat diese Aktion, vor allem die Erhaltung der 100-jährigen Laube, finanziell unterstützt.

Kleingärtner können nicht nur fleißig arbeiten, sondern auch ordentlich feiern. DJ Tino sorgte für die richtige Musik. Am Abend wurde gegrillt. Bis spät in die Nacht dauerte das Gartenfest. Am nächsten Morgen folgte traditionsgemäß ein Frühschoppen.