Sanierung nach Havarie in Bleicherodes Grundschule

Südharz. Das Landratsamt muss dadurch gleich zwei Sanitäranlagen im Kreis ertüchtigen. Auch andernorts – etwa in Nohra, Görsbach oder in Niedergebra und Ellrich wird gebaut.

Nach den Werterhaltungsmaßnahmen in den Ferien und neben laufenden Großinvestitionen baut der Landkreis Nordhausen derzeit in zwei Schulen auch an den Sanitäranlagen. In der Grundschule Bleicherode stehen aktuell Sanitärcontainer. Hier müssen die WC-Anlagen laut Landratsamt wegen eines unerwarteten Wasserschadens saniert werden. Voraussichtlicher Abschluss: Ende des Monats.

Zudem saniert die Kreisverwaltung den nächsten Sanitärtrakt in der Regelschule Niedersachswerfen. Bis Mitte Oktober werden die Toiletten erneuert. Derweil steht ebenfalls ein Sanitärcontainer zur Verfügung. Bereits 2016 hatte der Landkreis die Toilettenanlagen in einem anderen Gebäudeteil komplett saniert.

An der Grundschule in Nohra hat die Abriss der Treppen begonnen. In den Herbstferien werd der Ersatz mit einem individuell angefertigten Geländer fertig. Brandschutzmaßnahmen laufen zudem in den Grundschulen von Görsbach und Niedergebra sowie in Bleicherodes Regelschule. In der Regelschule Ellrich wird nicht nur der Schulhof saniert, auch hier setzt der Landkreis die Brandschutzertüchtigung fort und modernisiert den Speiseraum und die Ausgabeküche. Trotz Rekordinvestition in die Schulen sei es nicht möglich, an allen Standorten gleichzeitig zu investieren, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD).