SCC-Fasching: Viele Premieren beim Jubiläum

Ins Bürgerhaus von Hardisleben luden am Samstagabend die Mitglieder des Sömmerdaer Carneval Club zum heiteren Abendprogramm ein. Da der Fasching mit dem SCC nur alle zwei Jahre in Hardisleben gefeiert wird und dieser Abend immer mehr und mehr Beliebtheit gewinnt, waren der Saal natürlich ausverkauft.

Seit Jahren reist der SCC aus Sömmerda in der Faschingssaison über Land, um vielerorts Freude und Heiterkeit zu schenken. Dabei ist der Sömmerdaer Carneval Club nun sogar Jubilar, feiert seine 50. Saison (TA berichtete).

50 Jahre aktiv und seit Jahren unterwegs

Fünfzig Jahre, das hätte wohl keines der Gründungsmitglieder zu träumen gewagt, als der SCC im Jahre 1970 als FDJ Fasching entstand. Gründungspräsident Bernd Untermann, der den Club sprichwörtlich das Laufen lehrte, ihn hegte und pflegte, gab den Staffelstab nach zwanzig Jahren an Ecki Köppe weiter, der den Club auch durch die große Durststrecke nach der Wende, als nur noch zehn Männer übrig blieben, führte. Doch das Durchhalten und die Mühen haben sich gelohnt.

Von Engeln, Bengeln, Büttenrednern und Tanz oder Sketchgruppen

Als Sömmerdaer Carneval Club fing man an, Jahr für Jahr wieder ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Heute gibt es neben dem Damen- und dem Herrenballett, welche liebevoll als Eckis Engel und Eckis Bengel bekannt sind, auch wieder Büttenredner und Kindertanzgruppen. Die kleinsten sind die Bambinas und Paul. Im aktuellen Programm tanzten sie gleich zu Beginn nach der Garde ihren Ferienlagertanz. Als gestresster Papa trug Klaus-Dieter Stapel Sprüche und Anekdoten aus der Jugend vor und gemeinsam mit Luise Neumann berichtete er Ehepaar Herbert und Brigitte Schmitz über ihren Urlaub in Rio de Janeiro.

Rudi, der Hahn, und Gerd Riedel aus Hardisleben sind schon jahrelang Gast beim Heimspiel. Foto: Michael Gröschner

Eckis Bengel zog es in die Karibik, wo Kapitän Sperl an den Galgen kommen sollte. Nur mit viel List konnten die Piraten vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Das Thema der Engel war hochaktuell – der Klimawandel. Sie zeigten, dass es nicht die Schuld der heutigen Generationen ist, wie die Welt sich verändert, doch es die Schuld eines jeden ist, wenn sie so bleibt. Auch mit im Club sind die „Jumpies“, die tanzend entzücken. In Hardisleben boten sie ihre Version von „Alice im Wunderland“ dar.

Neue Gesichter erobern die Bühne

Neben den alteingesessenen gibt es auch neue Mitglieder im Club und neue Gesichter auf der Bühne. Franziska Stapel hielt ihre erste Bütt über „unsen Obba“. Die Ü30er, die neu formierte Sketchgruppe des SCC, erfreute mit einem Zwergentanz-Medley. Die Tanzmariechen Anika und Lisette hatten ebenfalls ihren ersten Tanz. Mit dem großen Showtanz endete das Programm des Sömmerdaer Carneval Clubs.

Doch nicht nur feiernde Gäste blieben noch bis in die späten Nachtstunden. Die 50. Saison des SCC wird noch einige Abende lang gefeiert. Bis zum Aschermittwoch reist der SCC-Tross weiter durch den Landkreis, und am 14. März steigt noch eine Extra-Jubiläumsveranstaltung. Zu den Ehrengästen werden dann Landrat Harald Henning, Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt und Waidprinzessin Eileen (Schindler) gehören.

Schon jetzt dankt Ecki Köppe allen aktiven Mitstreitern und Helfern, den Vereinen, die den SCC einladen, den Unterstützern und den Gemeinden „on Tour“ für deren Gastfreundschaft sowie den Besuchern für den Applaus. Ganz besonders stolz ist der Vereinspräsident auf die vielen Trainer, die meist Eigengewächse sind.