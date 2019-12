Wolkramshausen. Otto Eckenblitz rückt diesmal ein Gelände zwischen Wolkramshausen und Wernrode in den Blickpunkt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schachtgelände bei Wolkramshausen verkommt immer mehr

Das Gelände um den im Jahre 2013 verplombten Schacht Ludwigshall bei Wolkramshausen verkommt immer mehr zu einer Mülldeponie, teils sogar mit Asbestablagerungen, kritisiert unser Leser Siegfried Riemer. Er habe sich in dieser Sache schon vor Monaten an das Landratsamt in Nordhausen gewendet – doch leider ohne Erfolg. „Dieses Müllproblem verdeutlicht eindeutig die Entfernung der Politiker von der Bevölkerung“, moniert Siegfried Riemer.