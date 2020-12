Berlin. Axel Milberg ist in einer ZDF-Komödie aus der Reihe „Familie Bundschuh“ zu sehen. Im Interview spricht er über Verzweiflung und Komik.

Als „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski hat sich Axel Milberg längst im Bewusstsein der Fernsehzuschauer eingeprägt. Aber der 64-Jährige Wahlmünchner gehört auch zum Ensemble einer weiteren hoch erfolgreichen Reihe: In den Filmen um die Familie Bundschuh zeigt der Familienvater sein Talent zur Komödie – demnächst in der Folge „Weihnachtschaos“ (am 21.12. um 20:15 im ZDF).