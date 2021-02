Große Trauer um Dustin Diamond: Wie der Sprecher des Schauspielers mitgeteilt hat, ist der Hauptdarsteller der Sitcom "California High School" am Montag im Alter von 44 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben.

Der "brutale, unerbittliche und bösartige Krebs" sei erst vor drei Wochen diagnostiziert worden, geht aus einer Mitteilung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Dustin hat nicht gelitten. Dafür sind wir dankbar", fügte Diamonds Agent Roger Paul hinzu.

Dustin Diamond ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Foto: IMAGO / MediaPunch

Dustin Diamond: Ein Blick in seine Karriere

Diamond war seit 1987 als Schauspieler tätig. Nach zunächst kleineren Rollen in der US-amerikanischen TV-Landschaft hatte ihm die Rolle des Samuel "Screech" Powers in der Serie "California High School" (Originaltitel: Saved by the Bell) 1989 den Durchbruch verschafft. Nach 82 Folgen als einer der Hauptdarsteller des Formats und einigen Fortsetzungen des TV-Hits verkörperte er in zukünftigen Projekten meist Nebenrollen. Bei der Produktion der "California High School"-Neuauflage im vergangenen Jahr wirkte Diamond nicht mit.

Dustin Diamond wurde mit seiner Rolle in "California High School" berühmt. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Hollywood trauert um Dustin Diamond

Der unerwartete Krebstod des Regisseurs sorgte in der US-amerikanischen Film- und Fernsehbranche für Entsetzen: Frühere "California High School"-Co-Stars, darunter Tori Spelling und Mario Lopez, trauerten öffentlich um ihren einstigen Kollegen.

Auf Instagram schrieb Spelling über ihren damaligen Gastauftritt in der Serie mit 14 Jahren: "Dustin gab mir den ersten Kuss vor der Kamera." Trotz wenig Schauspielerfahrung habe sie sich in Diamonds Gegenwart gut aufgehoben gefühlt.

Auch Mario Lopez verabschiedete sich auf dem sozialen Netzwerk: "Dustin, man wird dich vermissen", lautete sein Kommentar zu mehreren gemeinsamen Fotos von sich und Diamond. (day/dpa)