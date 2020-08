Schenkes Stübchen in Nordhausen am Markt bleibt erhalten. Auch das Küchenteam aus Heiko Czerwinski, Ingrid Scholz und Jutta Backhaus (von links) wird weiter im Lokal bleiben.

Schenkes Stübchen bleibt: Nordhäuser Traditionslokal gerettet

Eine gut 36 Jahre alte Nordhäuser Gaststättentradition, ab Ende August wird sie beinahe nahtlos fortgesetzt. Dann nämlich geht in Schenkes Stübchen am Markt nach nur wenigen Monaten Pause das Licht wieder an. Ein Umstand, der gerade vielen Berufstätigen in der Innenstadt und Freunden des Rolandsfestes ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte. Immerhin sorgte das Team um Marianne Schenke ab Januar 1984 – zunächst nur als Stehimbiss – für so manch gefüllten Magen in der Arbeitspause. Auch beim größten Stadtfest Nordthüringens vertrauten Gäste der Marktbühne auf Schenkes Versorgung.