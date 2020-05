Die Mitarbeiter der FED GmbH pflastern derzeit den Weg in Richtung Kirche in Holzhausen.

Schenks Garten: Ortskern wird neu gestaltet

Buntes Treiben herrscht in Schenks Garten. Der Duft von frischem Kaffee und Gegrilltem wabert durch die Luft. Es wird geplaudert, gelacht und gestikuliert. Denn zum „Bordsteinfest“ in Holzhausen sind die wichtigsten Akteure des Großprojektes eingeladen. Überglücklich sind die Bürger, dass es ihr Ort erstmals in die Dorferneuerung geschafft hat. Doch der Weg bis dorthin ist lang.

Carola Busse ist Mitglied im Ortschaftsrat und im Dorferneuerungsbeirat. Sie erinnert sich, dass bereits 2014 die Idee entsteht, Holzhausen für das staatlich geförderte Programm „Dorferneuerung“ vorzuschlagen. Allerdings sei das nicht gar nicht so einfach gewesen. Schließlich muss eine Region gebildet werden. Kurzerhand werden die Orte Röhrensee und Bittstädt mit ins Boot geholt und gemeinsam bewerben sie sich – mit Erfolg.

Die wohl meiste Zeit nehmen Planung, Antragsstellung und Formalien in Anspruch. Bevor die Arbeiten im vergangenen Jahr in Schenks Garten endlich beginnen können, muss die Ortsdurchfahrt fertig gestellt sein. Seit dem rollen die Bagger. Die Dorfmitte soll ein Ort zum Verweilen und Treffen werden. Dafür werden Marktfläche für Händler, Park und Wege neu gemacht, ein Brunnen installiert, eine Bushaltestelle gebaut, Wlan, Strom- und Wasseranschlüsse installiert und eine E-Säule für Fahrräder errichtet.

Der Ortschaftsrat und Dorferneuerungsbeirat laden als Dankeschön alle Akteure, die in Schenks Garten tätig sind, zu einem Frühstück ein. Foto: Antonia Pfaff

Der Bereich inmitten von Holzhausen soll seinem Namen alle Ehre machen – Schenks Garten. Damit ist die Nähe zu Natur und Gaststätte gemeint. Und natürlich spielt die sich dahinter befindende Kirche eine wichtige Rolle. „Früher sind die Menschen sonntags erst in die Kirche und danach in die Gaststätte zum Frühschoppen gegangen“, lacht Carola Busse.

Mit dem süßen und deftigen Handwerkerfrühstück möchten sich der Ortschaftsrat und Dorferneuerungsbeirat bei den Arbeitern, Planern und weiteren Akteuren herzlich bedanken. Bürgermeister Uwe Möller bezeichnet Holzhausen innerhalb des Amtes Wachsenburg als „kulturelles Zentrum“ und Pfarrer Mathias Hock spricht von einem „sichtbaren Segen“. Er sei froh, dass die Kirche mit in die Planungen einbezogen wird und einen neuen Zugang erhält.

Die Arbeiten an Schenks Garten werden Ende des Jahres fertiggestellt und kosten rund 700.000 Euro. Davon werden 65 Prozent durch das Land gefördert, den Rest trägt die Gemeinde selbst.