In der Saugus Highschool in Santa Clarita sind Schüsse gefallen.

Washington. In den USA wurde in einer Schule geschossen. Mehrere Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

Schießerei in Kalifornien – mutmaßlicher Täter gefasst

Im kalifornischen Santa Clarita nördlich von Los Angeles sind in einer Schule mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei gefasst worden und werde in einem Krankenhaus behandelt, teilte der Sheriff in Santa Clarita nördlich von Los Angeles am Donnerstag mit.

Fünf weitere Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei davon schwebten in Lebensgefahr. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt.

Zuvor hatte die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen gesucht. Anwohner in der Umgebung der Saugus High School waren aufgerufen worden, ihre Türen abzuschließen und in ihren Häusern zu bleiben. Vorübergehend waren als Vorsichtsmaßnahme andere Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

In den USA kommt es immer wieder zu Schießereien. Zuletzt hatte es bei einer Halloween-Party drei Tote und neun Verletzte gegeben. US-Präsident Donald Trump sprach sich im August gegen eine Einschränkung beim Waffenbesitz aus. Er will stattdessen mehr Einrichtungen zur zwangsweisen Unterbringung von psychisch Kranken errichten. (dpa/msb)