Schlechtes Zeugnis für Nordhausens Radinfrastruktur

Nordhausen. Eine ADFC-Umfrage belegt die Unzufriedenheit vieler Radfahrer. Vorschläge zur Besserung gibt es einige.

Rang 396 von 415 – mehr war angesichts einer Gesamtnote von 4,5 nicht drin für Nordhausen im jüngsten bundesweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Das Ergebnis überrascht mich nicht“, kommentiert dies der Nordhäuser ADFC-Sprecher Lothar Burkhardt trocken. Oft schon hat er den Finger in die Wunden gelegt, hat den Nachholbedarf in Sachen Radverkehr benannt.

Der ADFC hatte vorigen Herbst mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums die bundesweite Umfrage durchgeführt, 1024 Städte in der Wertung einbezogen, wobei nach Einwohnerzahl unterschieden wurde. Nordhausen spielt in der Liga der Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Unter den ähnlich großen Thüringer Städten steht allein Gotha im Ranking noch schlechter da (Platz 407). Besser indes schnitten Ilmenau (24), Suhl (272), Eisenach (325) und Mühlhausen (362) ab.

Aus der Stadt 74 Radfahrer bei Umfrage dabei

n Nordhausen beteiligten sich 74 Radfahrer am Fahrradklima-Test. Sie bemängelten vor allem das Fahren im Mischverkehr mit Kfz, die unzureichende Breite der Radwege, schlechte Ampelschaltungen für Radfahrer und die Radverkehrsführung an Baustellen. Nur ein Drittel findet, dass Radfahren Spaß macht. Für zwei Drittel bedeutet es eher Stress. Weit verbreitet ist laut Umfrage zudem das Gefühl, als Radfahrer nicht ernst genommen zu werden. „Hätte man die seit Jahren vorliegende Mängelliste zur Radverkehrsinfrastruktur der Stadt kontinuierlich abgearbeitet, hätte es mit Sicherheit eine bessere Bewertung gegeben“, heißt es vom ADFC-Kreisvorstand.

Sofort kann Lothar Burkhardt konkrete Kritikpunkte benennen: zu hohe Bordsteinkanten etwa in der Halleschen Straße, das Kopfsteinpflaster in der Barfüßerstraße, die miserable Wegequalität in der Freiherr-vom-Stein-Straße oder die umständliche Wegeführung in der Kützingstraße. „Und oft ändert sich die Radinfrastruktur, muss man beispielsweise von einem Radweg auf die Straße wechseln“, denkt er an die Situation in der Bahnhof- oder Töpferstraße. Was so eine Befragung bringe? „Der Effekt ist nicht messbar. Aber steter Tropfen höhlt den Stein“, meint Burkhardt.

Verband wird künftig in Planungen einbezogen

Genauso sei es im Stadtrat. In der jüngsten Sitzung erst fand sich eine Mehrheit für einen Antrag von Bündnisgrünen und FDP, wonach der ADFC künftig in Planungsverfahren einbezogen wird, wenn in der Stadt und ihren Ortsteilen Straßen neu gebaut oder saniert werden. Ungeachtet dessen hat sich der Nordhäuser Ralf Schedwill dieser Tage mit einem Antrag an die Stadtverwaltung gewandt: Am Ufer der Zorge – und damit unter allen Brücken – sollte ein Radweg neu gebaut werden. So könne man auf etwa vier Kilometern von Nord nach Süd durch die Stadt kommen, ohne Straßenquerung. „Das Gefahrenpotenzial verringert sich auf Null.“

Vorhandene Radwege seien oft nicht sicher: „Ist der Radweg links von einer parallel verlaufenden Straße und überquert er eine Querstraße, ist selbst bei einem grünen Ampelzeichen für Fußgänger und Radfahrer das Überqueren ein großes Risiko, da die linkabbiegenden Fahrzeuge die Ampel der Radfahrer ignorieren.“

Gern sähe der Nordhäuser außerdem die Idee der sogenannten Pop-up-Radwege aufgegriffen, die seit Beginn der Corona-Pandemie vor allem in Großstädten das Radfahren erleichtern. Ohne großen Planungsvorlauf wurden diese Wege beispielsweise in Berlin auf straßenverkehrsbehördliche Anordnung für eine begrenzte Zeit auf einem Fahrbahnteil eingerichtet: mittels gelber Markierungen und Leitbaken oder -kegeln.

„Dieses schnelle Tempo bei der Verkehrswende muss auch in Nordhausen zum Standard werden“, sagt Schedwill. Straßenflächen sollten zu Fahrradspuren und Nebenstraßen zu Fahrradstraßen umgewidmet werden.