Schnäppchenjäger auf Beutezug in Heringen

Schnäppchenjäger sollten sich die Termine vom Flohmarkt auf dem Heringer Schlossgelände freihalten. Viele kamen das erste Mal und seitdem des Öfteren. Familie Matezki aus Nordhausen könnte es seit Samstag ebenso gehen. Das Ehepaar besuchte die Eröffnung des Schloss-Flohmarktes zum ersten Mal. „Wir wollen mal schauen“, lächelt Evelin Matezki und nimmt Osterdekoration aus einer prall gefüllten Regalwand.

Für die beiden Organisatorinnen des Marktes, Gisela Bauersfeld und Roswitha Bergmann, ist es im Jahr 2020 der Saisonauftakt für ihre Schlossflohmärkte, bei dem Besucher sehr wohl Schnäppchen machen können. Die Bereitschaft zum Handeln ist vorhanden und auch erwünscht, sagt Bergmann. Unverschämte Kaufangebote lehne man aber auch ab. Nicht, um den eigenen Profit zu steigern, sondern um dem Schlossanwesen etwas Gutes zu tun. Immerhin fließen jeder Cent und jeder Euro, der mit den Flohmarktsachen einkassiert wird, in die Erhaltung des Schlosses. In all den Jahren kennt Bergmann besondere „Pappenheimer“. Dazu zählt sie etwa Händler, die Sachen in Heringen für einen überaus schmalen Taler ergattern wollen, um sie anschließend bei größeren Märkten in Erfurt wieder an den Mann zu bringen - und das vermutlich zu einem höheren Preis.

Um die Gefahr des unterpreisigen Verkaufes zu umgehen, haben sich Bergmann und Bauersfeld Kenner an die Seite geholt, die wissen, wie man etwa Bilder oder Puppen bewerten kann. Auch wenn die Qualität einen höheren Preis rechtfertige, seien bestimmte Waren dafür immer noch nicht an den Mann oder die Frau zu bekommen. Bei Puppen sei der Verkauf fast aussichtslos. Ähnlich bei Sammeltassen. „Heute gingen sie gut“, sagte Bergmann. Dafür aber sei der Preis auch mit drei Euro angelegt. Bücher dagegen gingen immer. Und das Zugreifen bei Plüschtieren müssen sich Interessierte auch nicht verkneifen. Alles Waschbare - also auch Kuschelbären - durchlaufen vor dem Flohmarktverkauf einen Waschgang. Mindestens einen.

Der nächste Flohmarkt findet am 4. April in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt.