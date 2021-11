Wetter in NRW: Bald fällt der erste Schnee des Winters. (Archivbild)

Klima Wetter: Der erste Schnee kommt am Adventswochenende

Berlin In Deutschland wird es bald winterlich. Am ersten Adventswochenende soll es in einigen Teilen von Deutschland zum ersten Mal schneien.

Pünktlich zum ersten Advent gibt es in Deutschland den ersten richtigen Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, soll es in den mittleren und höheren Lagen am Wochenende schneien.

Besonders winterlich wird es in den Alpen und dem Bayerischen Wald. Am Freitag sorgt ein Tief für Niederschläge, die oberhalb von 300 bis 500 Meter als Schnee fallen. Dort werden mindestens 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Adventswochenende: Bis zu 20 cm Schnee erwartet

Am ersten Adventswochenende bringt ein weiteres Tief zunächst Schnee in die westlichen Mittelgebirge, dann in den Süd-, Mitte- und eventuell auch nach Ostdeutschland.

Bis Sonntagabend wird in den Mittelgebirgen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Schwarzwald und den Alpen kann es sogar stellenweise bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. (msb)