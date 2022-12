Schrilles Alarmsignal auf dem Handy - So verlief der zweite Warntag in Thüringen

Erfurt. Am bundesweiten Warntag meldeten sich am Donnerstag um 11 Uhr vormittags die Handys bei vielen Menschen in Thüringen mit einem schrillen Alarmton.

Mit einem schrill fiependem Alarm auf dem Handy haben viele Thüringer am Donnerstag den bundesweiten Warntag erlebt. Aus Sicht des Thüringer Innenministeriums funktionierte der Warntag in diesem Jahr deutlich besser als im Jahr 2020, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. "Solche Warntage sind immer Stresstests für die Infrastruktur", sagte der Sprecher. Man schaue, was passiere, wenn man auf den Knopf drücke. "2020 ist relativ wenig passiert." Vor allem beim digitalen Auslösen von Sirenen und anderen Warnmitteln habe es damals gehakt.

Diesmal habe auch die Koordination der verschiedenen Warnmittel besser funktioniert. Nach Angaben des Innenministeriums wurde nicht nur über die Smartphones gewarnt, sondern auch über Sirenen, Anzeigetafeln und Medien.

So verlief die öffentliche Warnung

Wenige Sekunden vor 11 Uhr war es, als heute fast alle Smartphones der Menschen in Thüringen einen schrillen Sirenenton von sich gaben und eine Probewarnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf den Displays angezeigt wurde. Auch bei den Menschen, die auf dem Erfurter Fischmarkt unterwegs waren. Nur bei einer Frau, die ein zirka 15 Jahre altes Handy hatte, blieb das Telefon still.

Diese Situation wiederholte sich dann um 10.59 Uhr ganz ähnlich überall im Freistaat. Das so genannte Cell Broadcast, das heute erstmalig bundesweit getestet wurde, funktionierte bei der Mehrzahl der modernen Smartphones. Wie viele Prozent der Smartphones exakt erreicht wurden, muss die Auswertung des BBK zeigen

Auch über die Warn-App Nina hat das BBK all jene Menschen erreicht, die sich die App auf ihre Smartphones geladen haben. Die Meldung über die Probewarnung ging auf diesen Geräten ein und ebenso die Meldung über die Entwarnung 45 Minuten später. Als traditionelles Warnmittel waren heute vielerorts in Thüringen Sirenen zu hören. Genau 611 von ihnen wurden von den Leitstellen aus angesteuert. Das sei laut Innenministerium ungefähr jede vierte im Freistaat. „Nicht alle sind bisher auf dem modernsten Standard und können nicht zentral ausgelöst werden. Da müssen die Kommunen nachbessern. Bund und Land unterstützen sie finanziell dabei, auch im nächsten Jahr“, sagte Georg Maier.

Beim zweiten bundesweiten Warntag haben in Thüringen 18 Landkreise und kreisfreie Städte mitgemacht. Wie auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der mit Radiodurchsagen und Textinformationen auf seinen Webseiten informierte. Auch in den Social-Media-Kanälen war der Warntag ein großes Thema. Viele Feuerwehren hatten in den vergangenen Tagen schon diverse Informationen gepostet. In Erfurt waren Informationen auf den Stadtinformationstafeln an den Einfahrtsstraßen Hinweise zu lesen. Und in der Landeshauptstadt sowie in Jena informierten ebenso die digitalen Werbetafeln der Strörgruppe.