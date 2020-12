Schüler aus Ellrich gewinnen ersten Preis eines Bundeswettbewerbes

Ungläubige Blicke, gefolgt von tosendem Jubel erfüllten jetzt die Klassenräume der beiden sechsten Klassen der Oberschule in Ellrich, berichtet die Lehrerin Tania Kühne unserer Zeitung. „So richtig glauben können die Kinder zunächst nicht, dass sie den ersten Platz beim deutschlandweiten Kreativwettbewerb der Stiftung Lesen belegt haben.“

Als „extrem originell“ bezeichnet die Pressestelle der Stiftung Lesen die eingereichten Bastelarbeiten der Ellricher Mädchen und Jungen, die diese anlässlich des diesjährigen Welttages des Buches angefertigt hatten.

„In einer Zeit, in der der Schulalltag der Kinder nach wie vor stark durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bestimmt wird, stellten die Kinder ihren Ideenreichtum einmal mehr unter Beweis“, lobt Tania Kühne. Während der Schulschließung im März und April dieses Jahres ließen sich die Kinder vom Buch „Abenteuer in der Megaworld“, gesponsert vom Buchhaus Rose in Nordhausen, mitreißen. Die fesselnde Geschichte über eine turbulente Freizeitparkeröffnung überzeugte alle, gemeinsam am Kreativwettbewerb teilzunehmen.

Aufgabe war es, neue Attraktionen für den Freizeitpark „Megaworld“ zu erfinden und zu bauen. Und das taten die Schüler. „Hochmotiviert wurde über mehrere Tage geklebt, geknetet, gefaltet und ausgeschnitten“, berichtet Tania Kühne. Das Ergebnis sei „ein kunterbunter Mix aus allem, was Kinderherzen höher schlagen lässt“. Angefangen beim Zucker-Rennen, dem Dragon-Ride, über das Crocodil-Island bis hin zum Unicorn-Waterpark und einem Zombiefluss – nichts war unmöglich.

„Eine sehr gelungene Reportage über die Erlebnisse in der Megaworld, verfasst von Celine Steinecke und Lilly Adam, rundete zudem alle Beiträge fantasievoll ab“, unterstreicht Tania Kühne. Der Ehrgeiz der beiden Klassen soll im neuen Jahr mit einem gemeinsamen Geocaching rund um Ellrich belohnt werden, was die Kinder schon jetzt kaum erwarten können.