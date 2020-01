Schülerzeitung in Gebesee hat Nachwuchsprobleme

Dass die Schülerzeitung ein eher aussterbendes Medium ist, das wissen auch Max Hellmond, Claus Dennstedt, Julian Kehr und Jonas Fiedler vom Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee. Trotzdem arbeiten die vier Jungs mit Eifer daran, ihre Schülerzeitung „Junge Blogger“ weiter zu verbessern und mehr Leser für ihr Produkt zu gewinnen. Um im digitalen Zeitalter nicht hinterher zu hinken, betreiben die Jungredakteure zusätzlich einen Blog im Internet, auf dem sie regelmäßig schulische Neuigkeiten veröffentlichen.

Drei bis vier Mal pro Schuljahr erscheint die gedruckte Zeitung – meistens zu einem besonderen Anlass.

Zum 17. Orchesterkonzert erschien im vergangenen September eine Sonderausgabe, auf die die „Jungen Blogger“ besonders stolz sind. Auf vier Seiten berichteten sie über den Aufbau vor dem Konzert und über Mitwirkende hinter den Kulissen, aber auch über die Geschichte des Orchesters. Die Auflage von 100 Exemplaren war sofort weg, erzählt Julian. Seit vergangenem Sommer ist er der Chefredakteur der Schülerzeitung.

Als die Arbeitsgemeinschaft (AG) am Oskar-Gründler-Gymnasium gegründet wurde, waren es zwölf Jungjournalisten, die sich um die Inhalte kümmerten. „Da konnte jeder noch das machen, was ihm am meisten lag“, erzählt Julian. Themen recherchieren, schreiben, Fotos machen und bearbeiten, Zeitungsseiten bauen: All das konnte aufgeteilt werden. Heute ist das Redaktionsteam nur noch zu fünft und „alle machen alles“, so der 15-Jährige.

Wer an der Schülerzeitung mitarbeiten will, muss kein formvollendeter Schreiber sein, erklärt Claus. Er sei selber eher technikversiert als schreibbegabt. Hilfe kommt deshalb von seinen Kollegen.

Recherchiert wird meistens zu zweit. Die Rohfassung des Textes wird dann im Team besprochen und überarbeitet. Wenn nach einer weiteren Besprechung alle mit dem Ergebnis zufrieden sind, bekommt ein Lehrer den Text zum Korrekturlesen. Bevor er dann endgültig zum Druck freigegeben werden kann, gibt auch die Schulleitung noch ihr Okay.

Aber nicht nur Texteschreiben gehört zur Arbeit. Auch mit dem Fotografieren, Bearbeiten, Organisieren, Verkaufen und der Buchhaltung müssen sich die Schüler auseinandersetzen, erzählt Annett Grauel.

Sie gehört seit Februar 2019 zum Team. Das Schulbudget macht es möglich, dass die freiberufliche Diplomdesignerin die Schüler in Sachen Gestaltung unterstützen kann. Seitdem habe sich das Aussehen der Zeitung verbessert, ist moderner geworden, finden die Jungs. Gelernt haben sie außerdem, wie man die verschiedenen Programme nutzt, die für die Zeitungsproduktion wichtig sind.

Produziert wird an drei Schulrechnern. „Die sind nicht besonders neu und schnell, aber es geht“, so Grauel. Für einen eigenen AG-Computer reicht das Schulbudget nicht.

Von ihren Lehrern wünschen sich die vier Jungredakteure mehr Unterstützung, erzählt Julian. „Einige interessieren sich nicht für unsere Arbeit“, sagt Julian. Das betreffe zum einen die Zuarbeiten für die Zeitungstexte, zum anderen die Werbung für die AG. Weil Annett Grauel keine Lehrerin am Gymnasium ist, gibt es niemanden, der bei den Schülern die Werbetrommel rühren kann. In Schulleiterin Bettina Würbach wünschen sich die Jungs eine Verbündete für die Zukunft. Mit einem geplanten Gespräch wollen sie gemeinsam herausfinden, was die Schule tun kann, um mehr Schüler für die Schülerzeitung zu begeistern.

Denn die AG steht auf der Kippe. Julian, Claus und Jonas kommen dieses Jahr in die zehnte Klasse. „Da werden wir schulisch mehr gefordert“, sagt Julian. Für die Schülerzeitung „nebenbei“ bliebe da keine Zeit mehr. Denn besonders kurz vor Redaktionsschluss passiert es, dass die Jungs täglich nach Schulschluss an einer Ausgabe arbeiten, damit alles rechtzeitig fertig ist. „Natürlich freiwillig“, sagt Annett Grauel.

Um mehr Schüler von der Schülerzeitung zu überzeugen, plant Grauel ein Training mit einem Zeitungsredakteur. Denn bisher gibt es keine Nachfolger für die drei Jungjournalisten.