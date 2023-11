Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Schüler seien zur ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei mit.

Baden-Württemberg Schüsse an Offenburger Schule – Tatverdächtiger festgenommen

Berlin. An einer Offenburger Schule sollen Schüsse gefallen sein. Der Tatverdächtige – ein jugendlicher Schüler – wurde festgenommen.

Ein jugendlicher Schüler soll in einer Schule Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Die verletzte Person sei von Rettungskräften versorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verletzte wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit gehen die Beamten von einem Täter und einer verletzten Person aus. Von einer weitergehenden Gefahr sei derzeit nicht auszugehen.

Vier Polizeihubschrauber flogen über der Schule, während am Boden zahlreiche Polizeibeamte in Bereitschaft waren. Laut „Bild“-Informationen soll das SEK die Festnahme eines Verdächtigen gelungen sein. Die Schule sei weiträumig abgesperrt. Die Schülerinnen und Schüler werden aus Sicherheitsgründen vorerst in den Klassenräumen festgehalten, wie die Polizei mitteilte.

Dazu soll der spezielle Panzer „Survivor“ im Einsatz gewesen sein, um die Lage zu kontrollieren. Gegen Mittag durchsuchte die Polizei die Schule, um nach möglichen weiteren Tätern oder verdächtigen Gegenständen zu fahnden. Die „Bild“-Zeitung berichtet von einer verletzten weiblichen Jugendlichen. Die Schule liegt in der Nordstadt der Kommune im Ortenaukreis. „Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort“, hieß es in einer Mitteilung.