Schulbudget ermöglicht externe Experten in Thüringer Klassenzimmern

Die Näh-AG im Gymnasium Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sie in zwei Gruppen stattfinden muss. 20 Schüler interessieren sich so sehr für die Handarbeit, dass sie nach dem Unterricht in der Schule bleiben. Für Angebote wie dieses können staatliche Schulen seit dem Schuljahr 2018/2019 das Schulbudget nutzen. Aber auch Experten für den Unterricht können damit eingekauft werden.