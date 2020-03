Schulen dicht: Zwölfklässler in Gothaer Gymnasium zittern um Abi-Vorbereitung

In den langen Schulfluren hallen Stimme, eine Schülergruppe huscht über den Hof zur Turnhalle: In der Arnoldischule ist am Montagmorgen noch alles beim Alten. Doch Schulleiter Clemens Festag findet kaum eine ruhige Minute. Bevor das Gymnasium am Dienstag geschlossen wird, muss noch einiges geklärt werden.

Vor allem die Notbetreuung der Schüler wird zur großen Aufgabe für das Kollegium. Diese wird laut Thüringer Kultusministerium „nur für eng umgrenzte Ausnahmefälle“ angeboten. Dazu gehören Schüler bis zur Klassenstufe 6, deren beide Elternteile oder ein allein erziehungsberechtigtes Elternteil im Gesundheitswesen, im Pflegebereich, in der Herstellung von medizinischen oder pflegerischen Produkten arbeitet oder in Bereichen der öffentlichen Sicherheit und des Katastrophenschutzes beschäftigt sind. Sieben fünfte und sechste Klassen gibt es an der Arnoldischule. Wie viele Kinder davon am Dienstag zur Notbetreuung in die Schule kommen, ist am Montag noch unklar.

Unumgänglich für die Notbetreuung sei die Anmeldung bei der Schulleitung, betont Clemens Festag. 15 Schüler könnten es maximal sein, zumindest nach jetzigem Stand, sagt er. Ständig müsse er auf neue Meldungen reagieren. In seiner Zeit als Schulleiter seit 1991 habe es bisher keine vergleichbare Situation gegeben.

Für die Zwölftklässler fallen mit den ungeplanten Ferien drei Wochen Abiturvorbereitungen weg. Am 30. April steht als erstes das Deutsch-Abitur an. Die Zwölftklässler hätten jetzt Vorrang, sagt Schulleiter Festag. Über eventuelle Sorgen will er mit ihnen sprechen und nach einer Lösung suchen. In den kommenden Wochen gilt jedoch für alle Schüler, auch außerhalb der Schule weiter zu lernen.

Dafür haben Lehrer hastig Aufgaben vorbereitet und bleiben mit den Schülern per E-Mail in Kontakt. Sie machen sich Medien wie die Videoplattform Youtube zu Nutze und beauftragen die Jugendlichen mit selbstständigen Recherchen. „Ich habe auch meinem Englischkurs gesagt: Die Verantwortung für euren Lernprozess liegt jetzt bei euch“, sagt Clemens Festag.