Schweighöfer und Fee machen Gesprächstherapie

Berlin Beziehungen funktionieren nur, wenn die Kommunikation stimmt. Dies haben sich Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee zu Herzen genommen.

Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) und seine Lebenspartnerin Ruby O. Fee (27) haben von ihrer gemeinsamen Gesprächstherapie erzählt. „Wir merkten schnell, dass wir lange zusammenbleiben wollen, und haben daher früh angefangen, daran zu arbeiten, um noch mehr zusammenzuwachsen“, sagte Ruby O. Fee der Zeitschrift „Vogue“.

„Wir machen seit Jahren jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie“, ergänzte die Schauspielerin. „Das ist schön für uns als Paar - hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter.“ Sie sei früher „übertrieben emotional“ gewesen, erzählte Ruby O. Fee der „Vogue“. „Durch die Therapie kann ich damit besser umgehen.“

Schweighöfer wiederum sagte: „Ich habe gelernt, besser zu kommunizieren und mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen.“ Er erläuterte: „Ich bin jemand, der beruflich gern führt. Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft. Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht.“

Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film „Army Of Thieves“ (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Schweighöfer war zuletzt etwa im Sommer-Blockbuster „Oppenheimer“ zu sehen.