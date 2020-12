Schwereloser Ballettänzer bringt Gewinn bei Blende-Wettbewerb

Die Beine des Balletttänzers Luis Piva sind perfekt gestreckt, ebenso seine durchtrainierten Arme. Schwere- und mühelos scheint er über die menschenleere Geraer Einkaufsstraße Sorge zu fliegen – nur bestaunt von drei weiteren Tänzern des Thüringer Staatsballetts, die auf einer Bank sitzen. Mit dieser Aufnahme hat die 47-jährige Hobbyfotografin Katja Wisotzki aus Bodelwitz den ersten Platz beim diesjährigen Fotowettbewerb „Blende“ in der Kategorie „Lebensfreude“ gewonnen. Entstanden ist das Bild für das Fotoprojekt „Streetdance“, bei dem Fotografen der Fotofreunde Ostthüringen und vom Lichtbildkombinat Gera Tänzer des Thüringer Staatsballetts, der Musikschule Heinrich Schütz sowie Gymnastinnen des TSV 1886 in Szene gesetzt hatten. Mit dabei auch Katja Wisotzki.

Es komme bei Aktion- und Sportfotografie und so auch bei Ballettfiguren immer darauf an, den richtigen Moment zu finden, wenn die Figur auf seinem Höhepunkt ist, der Körper perfekt gestreckt, sagt sie. Bewusst hat sie sich auch für eine Schwarz-Weiß-Aufnahme entschieden – damit keine Farbe von den Formen ablenken könne, so die Fotografin.

Die Aufnahme mit Luis Piva an einem Sonntag sei ziemlich zügig gegangen, da der Tänzer hochprofessionell ihre Fotoidee umgesetzt hat.

1. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Angeber!" von Katja Wisotzki aus Bodelwitz.

2. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Dance like no one is watching" von Emily Schmidt aus Krölpa.

3. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Summerfeeling" von Tina Schneider aus Krölpa.

4. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Ein Leben auf dem Land ist pure Lebensfreude" von Anika Mergner aus Tanna.



5. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Tramonti" von René Kotzauer aus Saalfeld.

6. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Kornfettiernte" von Georgina Pompe aus Jena.

7. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Die Welt entdecken" von Mandy Thiele aus Eisenberg.

8. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Liebe Zweitausendzwanzig" von Tu Nguyen aus Dittersdorf.



9. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Wanderlust" von Katharina Schulze aus Gera.

10. Platz in der Kategorie Lebensfreude: "Hauptsache, es schmeckt" von Katrin Schilling aus Stadtroda.



Ansonsten, so erzählt Katja Wisotzki, die hauptberuflich als Mediengestalterin arbeitet, arrangiere sie sehr gern ihre Mitmenschen vor der Kamera und erzähle mit den Bildern kleine Geschichten. Auch um den Abgelichteten einen anderen Blick auf sich selbst zu ermöglichen. Neben Menschen sind Tiere ihre beliebtesten Fotomotive. Generell ist sie fast jedes Wochenende mit ihrem Mann an besonderen Orten wie dem Pumpspeicherwerk Hohenwarte oder an der Oberlandbahn unterwegs, um zu fotografieren. Angefangen hat alles vor rund 20 Jahren mit Urlaubsfotografie. Dann hat sie sich immer mehr mit der Technik und den Möglichkeiten ihrer Spiegelreflexkamera auseinandergesetzt, um ihre Aufnahmen zu perfektionieren.