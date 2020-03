Scooter-Verleiher haben kein Interesse an Weimar

Die Kulturstadt ist für Verleihfirmen von sogenannten E-Scootern derzeit nicht interessant. Bei der Stadtverwaltung gab es bislang keine Anfrage zur Einrichtung eines solchen Verleihsystems, obwohl seit 15. Juni 2019 in Deutschland die Benutzung von Elektrorollern im öffentlichen Straßenverkehr möglich ist.

Im Oktober 2019 hat es innerhalb des Verkehrsverbundes Mittelthüringen, zu dem auch Weimar gehört, ein Treffen der Städte Jena, Gera, Erfurt und Weimar mit einem Anbieter gegeben. Dieser soll für Thüringen lediglich Interesse an der Stadt Erfurt bekundet haben. Weimar habe das Unternehmen für dieses Geschäftsfeld als eher unattraktiv eingeschätzt: Sowohl die Größe der Stadt als auch die gepflasterten Fahrbahnoberflächen im Stadtkernbereich seien als Hemmnisse genannt worden. Da sich beides in absehbarer Zeit nicht ändern wird, könnten auch Anfragen von anderen Anbietern ausbleiben.

Aus Erfurt zog sich erst jüngst die Firma Voi zurück. Sie hatte in der Landeshauptstadt im Vorjahr Mietroller eingeführt. Versperrte Fußwege und Vandalismusschäden sorgten allerdings für Kritik an den Leihrollern. Gleichzeitig waren die Nutzerzahlen offenbar überschaubar. Auch die Produktionshalle der Roller in Gispersleben für den deutschen Markt wird nicht länger betrieben.

Weimars Stadtverwaltung hatte den Stadtrat auf Anfrage der SPD-Fraktion über das fehlende Interesse von Verleihfirmen informiert.