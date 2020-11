Sechs Neuinfektionen mit Coronavirus im Saale-Orla-Kreis

Der Fachdienst Gesundheit des Saale-Orla-Kreises verzeichnete am Dienstag sechs neue Coronavirus-Infektionen von Bewohnern des Saale-Orla-Kreises. Auffällig dabei sei, dass fünf der Neuinfektionen auf unterschiedliche Kliniken außerhalb des Landkreises zurückzuführen sind. Amtsarzt Torsten Bossert beschreibt dies als „einen eigenartigen Tag“. Schließlich waren es in der ersten Hochphase des Corona-Infektionsgeschehens vor allem medizinische Einrichtungen, welche die Fallzahlen nach oben trieben. Doch waren in der jüngsten Zeit gebündelte Neuinfektion nicht mehr auf medizinische Einrichtungen zurückzuführen, sondern traten dort lediglich vereinzelt in den Sommermonaten auf. Nun jedoch fußten fünf der sechs Neuinfektionen auf Behandlungen in Kliniken.

Bei diesen Fällen handle es sich allerdings nicht um Ansteckungen innerhalb einer bestimmten Einrichtung. Die fünf Fälle verteilen sich auf drei Klinikstandorte außerhalb des Saale-Orla-Kreises. 7-Tage-Inzidenz bei 30 Die sechste gemeldete Neuinfektion ließe sich höchstwahrscheinlich auf den Kontakt mit einem bereits positiv getesteten Mann zurückführen. Räumlich verteilen sich die neuen Corona-Fälle auf die Einzugsgebiete von Rosenthal am Rennsteig, Gefell sowie jeweils zwei Neuinfektionsfälle in Neustadt und in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg. Die 7-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis liegt somit bei 30 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Real verzeichnet der Saale-Orla-Kreis 24 aktuelle Infektionsfälle.