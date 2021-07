Sechs Schülerinnen mit bestem Abitur am Humboldt-Gymnasium in Nordhausen

Nordhausen. Zeugnisübergabe im Dom erweist sich für alle Teilnehmer als würdevoller Abschied von einem besonderen Jahrgang.

Der Dom erlebte Besonderes. 71 Absolventen des Humboldt-Gymnasiums erhielten hier ihre Abitur-Zeugnisse. Trotz Corona war die Schule bemüht, den Jugendlichen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Schulleiter Volker Vogt lobte den Jahrgang. „Die Anpassung der diesjährigen Abituraufgaben an die schulischen Einschränkungen Ihrer Oberstufenzeit haben Sie in den Prüfungen clever ausgenutzt“, wandte er sich in seiner Rede an die Abiturienten.

Der Humboldtsche Abiturdurchschnitt liegt diesmal bei 1,99. Sechsmal gab es den perfekten Notendurchschnitt von 1,0. Mit dieser Bestleistung bestanden Margarete Neubert, Antonia Hohnstein, Lena Sophie Schaade, Birte Lena Friedrich, Pauline Kindler und Lea Sophie Welsch ihr Abitur.

Nun gelte es, die Ergebnisse zu verteidigen und in Berufe umzuwandeln, meinte Vogt. Corona habe der Menschheit den Spiegel vorgehalten und gezeigt, dass erworbenes Wissen nicht automatisch Fortschritt, Problemlösung und humanitäres Handeln bedeuten. Unsere Welt sei und bleibe verletzlich, betonte Vogt. Weltweit konnten die erworbenen Wissensstände keine schnellen und brauchbaren Lösungen für die aktuellen globalen Probleme bieten.

Die Dynamik des Lebens verlange auch eine Dynamik des Lernens und der zielgerichteten Anwendung des Gelernten. Deshalb wünschte sich Vogt, dass die Abiturienten ihr erworbenes Wissen „eigenverantwortlich und mit viel Bedacht einsetzen“.

Der Abiturjahrgang habe in diesen schwierigen Zeiten viel Besonnenheit und konstruktive Mitarbeit bewiesen. Es sei keine verlorene Generation – weder coronageschädigt noch mit einem ewigen Makel beim Abitur behaftet. „Nichts dergleichen“, sagte Vogt. „Sie sind unsere Abituriencia 2021, die zwar angepasste Organisationsformen des Unterrichts erlebt hat, die aber mehr Präsenzunterricht als alle anderen Mitschüler hatte und die auch durch radikal eingeführte Kommunikationsmethoden ständigen Kontakt mit den Fachlehrern haben konnte.“

Vogt wünschte sich, dass die Jugendlichen auch in Zukunft neugierig bleiben und Informationen wie Meinungen hinterfragen. Vernunft und Gewissen sollen die Richtschnur für eine tolerante und humanitäre Lebensweise sein. Jeder soll an seine Stärken glauben und diese nutzen, seine Schwächen analysieren. Beides gehöre unweigerlich zum Leben. Es gehe nicht darum, nicht in falschen Entscheidungen zu verharren, sondern seinen Weg mit neuen Erkenntnissen im Gepäck fortzusetzen. Stolpern sei okay, solange die Fehler einen weiterbringen. Stolpern sei okay, solange man nach vorne stolpere.