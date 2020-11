Denis Buntfuß war am 17. Juli einer der ersten, der zum Start in die Klettersaison den Felsen erklomm.

Selbst über 80-Jährige am Kletterfelsen: Saison auf Petersberg in Nordhausen beendet

So verspätet, wie Nordhausens diesjährige Klettersaison am Kletterfelsen auf dem Petersberg begonnen hatte, so abrupt endet sie nun. Der Beginn hatte sich wegen Corona von März auf Juli verschoben. Nun wurde wegen neuer Verordnungen das Saisonende vorzeitig eingeläutet, obwohl das erst für Ende November geplant war. „Wir konnten dieses Jahr wieder unzählige neue Gesichter begrüßen, darunter viele Kinder. Und alle freuten sich, dass das Klettern noch an den vier Freitagen möglich sein sollte“, erzählt Mathias Daniel, Kletterbetreuer des Jugendsozialwerks. Daraus wird nun nichts mehr.

Dennoch lasse sich ein positives Fazit ziehen. Das Hygiene-Konzept habe sich bewährt und das Publikum sei ausnahmslos vernünftig gewesen. „Durch das ständige Kommen und Gehen ließen sich Abstandsregeln problemlos einhalten“. Nachmittags erschienen kleinere Kinder in Begleitung ihrer Eltern und jüngere Schüler, in den Abendstunden Jugendliche, Studierende und Erwachsene. „Das Altersspektrum reichte vom Dreijährigen bis zum über Achtzigjährigen!“, freut sich der Kletterbetreuer.

Es hat sich herumgesprochen, dass keine Ausrüstung oder Vorkenntnisse erforderlich sind und fachkundige Betreuung Sicherheit garantiert. In den Sommerferien fanden sich sogar etliche ehemalige Nordhäuser ein, die die Familie in der alten Heimat besuchten. „Wir möchten uns bei allen Kletterern und den Begleitpersonen ufür sehr schöne und stets gut besuchte Klettertage bedanken“, lässt das Betreuungsstammpersonal des Jugendsozialwerkes verlauten.

Der Zuspruch und Zuwachs habe einmal mehr Nachfrage und Wirksamkeit des Angebotes unterstrichen. „Ohne die finanzielle Förderung durch den Kreis ließe sich ein solch hochwertiges, in Nordthüringen einmaliges Angebot nicht bewältigen,“ ergänzt Ines Gast, zuständige Leiterin im Jugendsozialwerk für den Bereich Kinder, Jugend und Familie Region.

2021 soll das öffentliche Klettern wie gewohnt ab März angeboten werden.