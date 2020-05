Straußfurt. Die Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt in der Bahnhofstraße bietet für das Einwohnermeldeamt eine Service-Telefonnummer an.

Servicenummer für Einwohnermeldeamt in Straußfurt

Ab sofort besteht in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Straußfurt in der Bahnhofstraße 13 in Straußfurt die Möglichkeit, unter der Rufnummer 036376 / 5 13 31 Termine mit dem Einwohnermeldeamt zur Beantragung oder Verlängerung von Dokumenten zu vereinbaren. Wie die Behörde informiert, wird im Gebäude um die Einhaltung des Sicherheitsabständen sowie um die Nies- und Hustetiketten gebeten. Zudem besteht die Pflicht, eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen. Die Gebühren sind ausschließlich bargeldlos, zum Beispiel mit EC-Karte, zu entrichten.

Die anderen Bereiche der VG Straußfurt bleiben weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen. Hier gilt, dass nur im begründeten Ausnahmefall und nach vorheriger Terminabsprache persönliche Termine vereinbart werden können. Alle Angelegenheiten, die kein persönliches Erscheinen erfordern, sollten telefonisch, per E-Mail oder schriftlich geklärt werden. Die Verwaltung ist wie bisher erreichbar und zu den gewohnten Zeiten besetzt.