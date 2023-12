Sex an der Ampel und eine Kuh im Pool: Das sind die zehn kuriosesten Polizeimeldungen 2023 in Thüringen

Wer macht denn so was? Kuriose Polizeimeldungen 2023 in Thüringen

Ein "betrunkener Akrobat" hat die Polizei in Erfurt auf den Plan gerufen. Passanten wählten den Notruf, als sie eine männliche Person in über acht Metern Höhe an der Steilwand an der Bastion Kilian am Petersberg erblickten. Der Mann gab an, dass er eine Abkürzung nehmen wollte.

Foto: Andreas Abendroth