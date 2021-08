Sido live und ohne Maske in Erfurt

Sido begeistert im Steigerwaldstadion Erfurt

Mit seinem letzten Album „Ich und keine Maske“ stieg Deutschrapper Sido im Herbst 2019 gleich auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein und konnte sich 62 Wochen in den Top 100 halten. Seither blieb dem Berliner Rapper wenig Gelegenheit die Songs auch live vorzustellen. Am Dienstagabend nun war Sido im Steigerwaldstadion zu Gast, um für seine Thüringer Fans live „Vor Deiner Tür“ zu spielen. So wie auch die von Funke Thüringen veranstaltete Openair-Konzertreihe heißt.

Foto: Michael Kremer