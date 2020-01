Sie wird der Südharz vermissen

Sie kommt überraschend und noch früh im Jahr, die Nachricht ihres Todes: Am 20. Januar 2019 geht Jennifer Pohl. Für immer. Mit gerade einmal 34 Jahren wird die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings völlig überraschend und früh aus dem Leben gerissen. Jennifer Pohl hinterlässt damit eine riesige Lücke: Seit 2013 arbeitete sie für den Verein, dem sie ab 2016 als Geschäftsführerin vorstand. Zukunftsweisende Ideen habe sie in dieser Funktion erarbeitet, heißt es von Weggefährten über jene junge Frau, die da gerade an den Jubiläumsfeierlichkeiten des Jugendclubhauses plante.

Pohl folgt damit nur zwei Tage nach einer Frau, die ebenfalls wie kaum eine andere für die Südharzer Jugend wirkte: Angelika Reinz. Die Jugendweihen der Nachwendezeiten sind mit kaum einem Namen so eng verwoben wie mit ihrem. Ab 1993 arrangierte die gelernte Drogistin im Erfurter Jugendweihe-Verein die Feierlichkeiten für viele Hundert Kinder aus dem Südharz und dem benachbarten Kyffhäuserkreis.

In Erinnerung bleiben wird auch Dr. Franz Busch. Nicht nur durch seine langjährige Stadtratsarbeit als Christdemokrat, sondern auch als Mediziner: Busch war es, der für das heutige Blutspende-Zentrum am Südharz-Klinikum schon in den 60ern das Fundament legte. Der Steigerthaler starb am 7. Mai.

Nur wenige Wochen darauf verließ ein weiterer Stadtratsehemaliger für immer die politische Bühne und stürzte nicht nur den Leichtathletikverein Altstadt ‘98 in tiefe Trauer. Hier hatte sich Helmut Bornkessel als Gründungsmitglied und Leichtathletiktrainer über Jahre hervorgetan, während er über mehrere Jahre in der SPD-Fraktion half, die Probleme seiner Heimat anzupacken. All seine Ehrungen aufzuzählen, würde wohl etliche Spalten füllen, heißt es aus dem LV Altstadt. Seine letzte und höchste Auszeichnung aber war wohl die GutsMuths-Madaille in Platin.

Hochdekoriert schied auch Johann Franz aus der Welt. Noch kurz vor dem Ende der DDR wurde der langjährige Betriebsdirektor der Nordhäuser Tierzucht als „Held der Arbeit“ ausgezeichnet. Der 1934 im sudetischen Saaz (Žatec) geborene Franz leitete die Geschicke des Volkseigenen Gutes ab Ende der 60er-Jahre bis nach der Wende. Galt der Betrieb zuvor als unrentabel, so entwickelte Franz ihn zum größten Schweinezuchtbetrieb der DDR und ließ unter anderen Kinderkrippen bauen. „Für meine Mitarbeiter sollte der Betrieb mehr sein als ein Ort zum Geldverdienen“, so sein Credo. Franz wurde 84 Jahre alt.

Noch nicht vollendet hatte Klaus Gorges sein Leben. Zwanzig Jahre jünger als Franz verstarb der Präsident des Nordhäuser Kreissportbundes (KSB) im August nach schwerer Krankheit. Klaus Gorges, erinnert sich das langjährige KSB-Präsidiumsmitglied Werner Hütcher, sei stets „verbindlich“ gewesen, beliebt in den Sportvereinen. Politisch wird er als einer angesehen, der Verantwortung übernahm. So etwa, als er im März 1990 bei den Volkskammerwahlen den Wahlkampf der PDS organisierte, die er im Kreis bis 2000 hauptamtlich anführen sollte.

Auf seinen sportlichen Wegen wird er gelegentlich auch Dieter Heinecke begegnet sein. Der ehemalige Leiter der Abteilung Boxen des Nordhäuser Sportvereins verstirbt im November mit 72 Jahren. Zuvor aber durfte der „sympathischer Kämpfer“, wie ihn Nordhausens Box-Urvater Horst Stief betitelt, mit dem NSV zwei Bundesliga-Mannschaftsmeistertitel in den Saisons 2015 und 2017 feiern. Sein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wird immer an ihn erinnern.

Ein anderes Denkmal dürfte sich Rudolf Klose gesetzt haben: Der 1920 in Schlesien geborene Klose kam während des Zweiten Weltkriegs in die Rolandstadt und trug nach ihrer Zerstörung durch das Bombardement 1945 wesentlich zum Wiederaufbau Nordhausens bei. Unter dem Architekten Friedrich Stabe war er an den Planungen für Rauten- und Töpferstraße maßgeblich mit beteiligt. Nur einen Tag nach seinem 99. Geburtstag wird Klose abberufen.

Ein anderes Projekt des Wiederaufbaus verfolgten bis zu ihrem Ableben Rainer Levie und Petra Schröder. Ihr großer Traum: die Rekonstruktion der Johanniskirche in Ellrich. Als langjährige Vorsitzende des Ellricher Gemeindekirchenrates prägte Petra Schröder nicht nur die kirchliche Arbeit der Kleinstadt, sondern machte sich immer auch für das Gotteshaus stark. Am 2. September, mit nur 66 Jahren, endeten ihre Mühen nach schwerer Krankheit. Gut sechs Wochen später versetzte Ellrich ein schwerer Radunfall unter Schock, bei dem Rainer Levie sein Leben verlor. Mit Leidenschaft hatte er sich zuvor dem Turmbau gewidmet. Auch am Bau der Südharzhalle hatte er als Vorsitzender des Sportvereins VfL Ellrich und CDU-Stadtratsmitglied eine große Aktie. Wie Schröder wurde er nur 66 Jahre.

Verstummt ist voriges Jahr zudem der „singende Bürgermeister“ Siegfried Schäfer. „Ohne Kultur verkommen die Dörfer zu reinen Schlafstätten“, pflegte der studierte Sänger gern zu sagen, der statt den Weg auf große Bühnen das Bleiben im kleinen Lohra wählte. Während er seiner kreativen Ader weiterhin als Chor- und Ensembleleiter frönte, gelang es Schäfer, die Gemeinde finanziell gesund und eigenständig zu halten.

Seine Bereitschaft zu Kompromissen und einem offenen Ohr wird auch Klaus Hummitzsch nachgesagt. Seinen vielleicht unvergesslichsten Beitrag zur Südharzer Historie leistete Werthers ehemaliger Bürgermeister und SED-Politiker im Oktober 1989 als Vorsitzender des Rates des Kreises: Als sich die Oberen der SED-Kreisleitung bereits zurückgezogen hatten, stand er der aufgebrachten Bevölkerung Rede und Antwort. Noch heute sind seine Worte als Fernsehbeweis der Nachwelt erhalten, in dem er der Bevölkerung anbot, ab 31. Oktober 1989 jeden Donnerstag das Gespräch mit jedem Bürgermeister und allen Interessierten zu führen. „Miteinander reden ist besser als übereinander, auch wenn es schwerfällt“, zitiert Nordhausens Ex-Oberbürgermeisterin Barbara Rinke (SPD) Hummitzsch, der 78 Jahre alt wurde.