Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben für einen Streich

Der klaut wie ein Rabe? Nein, Kasper nicht. Ihm gehören sieben Mützen. Und die benötigt er für sein ganz normales aufregendes, kleines Kasperleben. Bei Oma Schlüter und im Wald. Und für einen Streich, den er wieder einmal dem Riesen Wirrwarr spielen will.

Doch Steffi König, die den Kasper spricht und selbst mit auf der Bühne zu sehen ist, muss zur Premiere zunächst für ein kleines Mädchen aus der Kasperrolle herausgehen, damit es nicht mit seiner großen Angst lebt. Die Kleine flüstert ihrem Vater lauthals zu: „Ich will raus.“ Vielleicht war sie jünger als vier Jahre und damit unterhalb der empfohlenen Altersgrenze. Steffi König als Kasper ruft ihr lieb hinterher, sie freue sich auf ein nächstes Mal, wenn sie wieder komme.

Die Kleine hat das zwar nicht gehört, aber ganz sicher der Vater und die anderen Erwachsenen. Und die anderen Kinder auch, doch die sind wieder mitten im Spiel, in dem der Sinn der sieben Kaspermützen erklärt wird.

Diese Interaktion mit dem neugierigen Publikum ist einer der Gründe, warum Puppentheater genau gespielt sein muss. Denn die Kleinen sind mittendrin. Rufen, der Riese sei doch blöd und lachen und es gibt auch ein „Nein“ lauthals hinauf auf die Bühne, wenn ihnen das Herz voll ist. Als dem Kasper eine Kartoffel herunter fällt, ist die flugs wieder oben im Lampenlicht – dank der ersten Reihe.

Janoschs „Kasper Mütze: Wie man einen Riesen foppt“ in der Puppentheater-Bearbeitung von Regisseurin Annette Gleichmann begeistert die Kinder. Natürlich kennen sie Janoschs Kasper Mütze. Und doch halten sie den Atem an, lachen über irgendwelche Gags, schimpfen mit dem Riesen. Und sie erkennen die Figuren aus ihren Bilderbüchern auf der Bühne wieder. Die dicke Knollennase, mit der sich Kasper und der Riese Wirrwarr am ähnlichsten sehen, ist eine Janosch-Nase. Oma Schlüter (Paul Günther) dürfte den Kleinen ebenso fremd sein wie der Riese und als ein Märchen daherkommen. Denn ihre Großmütter tragen weder den langen bunten Strickschal mit den klappernden Stricknadeln in der Hand, noch haben sie dicke, graue Haare in der Kombination mit einer Kittelschürze. Die moderne Oma sitzt eher mit den Kindern im Puppentheater. Die Kinder sind begeistert von dieser knapp einstündigen Inszenierung. Weil natürlich die Schadenfreude über den dummen Riesen, der vom pfiffigen Kasper mit einem Rasierspiegel gefoppt wird, enorm groß ist. Das Bühnenbild ist ebenso fantasievoll wie die Inszenierung.

Die kleine Janosch-Ente läuft über die Bühne, die Pilze Kasper genau ins Körbchen, die Bäume haben das richtige Märchen-Grün und die Anlehnung an Märchen wie Rotkäppchen und das tapfere Schneiderlein schafft einen gelungenen Aha-Effekt.

Und was die sieben Mützen anbelangt, wünscht man die sich für das eigene Leben: Vor allem die blaue Nachdenk-Mütze. Es wäre so wunderbar einfach. Kinder wie Erwachsene jubeln los, als mit den letzten Sekunden der Rabe aus dem Vorhang schaut – mit Kaspers roter Mütze der Freude. Der klaut halt wie ein Rabe. . .