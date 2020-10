Sieben Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda - Kita geschlossen

Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden am Donnerstag sieben Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es im Landkreis Sömmerda aktuell zwölf aktive Covid-19-Fälle. Die Neuinfektionen stehen teilweise in Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Betroffen ist auch die Kindertagesstätte Leubingen in Trägerschaft der Stadt Sömmerda. Die Einrichtung wurde über die Infektion einer Erzieherin informiert und daraufhin durch den Träger geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Alle Mitarbeiter und Kinder, die mit der betroffenen Erzieherin Kontakt hatten oder beiden denen ein Kontakt nicht sicher auszuschließen ist, wurden unter häusliche Quarantäne gestellt und werden zeitnah getestet.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 75 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. 62 Covid-19-Patienten sind genesen. Eine Person ist verstorben.

Bau- und Umweltamt sowie Tourist-Info in Sömmerda geschlossen

Wegen eines Corona-Falles in der Stadtverwaltung Sömmerda wurden zudem das Bau- und Umweltamt sowie die im gleichen Gebäude befindliche Tourist-Information vorsorglich vorübergehend geschlossen. Das weitere Vorgehen werde in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes abgestimmt.

Das könnte Sie auch interessieren: