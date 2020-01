Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvestergala: Thüringer Gastronomen und Hoteliers feiern im Erfurter Kaisersaal

Erst am 4. Januar um 0 Uhr begann für eine Vielzahl von Thüringer Gastronomen und Hoteliers das neue Jahr. Um Mitternacht wünschten sie sich im prächtig geschmückten Erfurter Kaisersaal zur 20. Auflage ihrer speziellen Silvestergala bei Sekt und Knallerei alles Gute. Vier Tage zuvor konnten sie aus beruflichen Gründen nicht feiern. Da waren sie für ihre Gäste da, nun waren sie selbst mal Gäste.

Hinter ihnen liegt vielerorts ein schweres Jahr und vor ihnen angesichts des Personalmangels kein leichtes. Sie haben sich vom Chef, über den Koch, bis hin zur Servicekraft reichlich Anerkennung verdient, sei es in einer Pension, in der Eckkneipe, im Restaurant oder einem gehobenen Hotel. „Wir müssen uns nicht billig verkaufen, haben mehr Wertschätzung verdient“, so Mark A. Kühnelt, Präsident des Deutschen Hotel - und Gaststättenverbandes (Dehoga) Thüringen zu einem seiner „schönsten Termine“.

Das Treffen bildete dabei erneut einen würdevollen Rahmen für eine besondere Auszeichnung: die der Gastgeber des Jahres. Und alle Geehrten der familiengeführten Unternehmen – Geschäftsführerin Cornelia Zumnorde aus dem Erfurter Viersterne-Hotel „Zumnorde“, Inhaber Martin Hofmann vom Haus „Vergißmeinnicht“ in Oberhof und Jens Adomat, der den Brauereigasthof „Ziegenmühle“ in Schleifreisen leitet – wurden in der Laudatio eines Jury-Vertreters dafür gelobt, den jeweiligen Job „mit Leib und Seele“ auszufüllen. Anders ginge es in dieser „knüppelharten Branche“ auch nicht, so Adomat, der einst zu den Mitgründern von Analytic Jena zählte und 2014 mit der Übernahme der Mühle in einem Landschaftsschutzgebiet unterhalb der Teufelstalbrücke neue Wege gegangen ist. Und er verwies wie sein geehrten Kollegen darauf, dass für Erfolg immer auch ein starkes Team notwendig sei. Innovation, Qualität, Service und Motivation würden zusammengehören. Dafür stehen die Ausgezeichneten mit ihren Häusern, die jahrelange Tradition, aber auch neue Ideen vereinen.

2021 wird es wieder eine Gastronomen-Gala im Kaisersaal geben. Bis dahin sind auch die jetzigen Preisträger wieder für ihre Gäste da. Wie eigentlich im gesamten Jahr.